Manuel Neuer gegen Bremen vorzeitig ausgewechselt: FC Bayern gibt Diagnose bekannt

Kapitän Manuel Neuer bleibt beim Auswärtsspiel gegen den SV Werder Bremen zur Pause in der Kabine. Wie jetzt bekannt wurde, fällt der 39-Jährige mit einem Muskelfaserriss vorerst aus.

Manuel Neuer hat sich im Auswärtsspiel beim SV Werder Bremen verletzt. Der Kapitän der Münchner wurde beim 3:0-Sieg zur Pause ausgewechselt, für ihn kam Stellvertreter Jonas Urbig in die Partie.

Wie der FC Bayern am Sonntag bekannt gab, hat sich der 39-Jährige einen Faserriss in der linken Wade zugezogen und fällt damit vorerst aus.

Nach dem Spiel gaben die Münchner noch leichte Entwarnung. "Es ist nichts Dramatisches. Er hat nur die Wade ein bisschen gespürt, aber dafür haben wir ja gute Torhüter dahinter", sagte Sportvorstand Max Eberl.

Bayern vor wichtigen Spielen in der Bundesliga und Champions League

Teamkollege Urbig hatte von seiner Einwechselung kurz vor der Pause erfahren, weshalb er sich während der Halbzeit für seinen Einsatz aufwärmen konnte. Der 22-Jährige wünschte dem Platzhirsch im Anschluss gute Besserung. "Ich hoffe und drücke die Daumen, dass Manuel nichts Größeres hat. Das steht im Vordergrund", so der Torhüter. Jetzt steht Neuer dem Rekordmeister in den nächsten Wochen nicht zur Verfügung und wird wie in Bremen von Urbig vertreten.

Kommenden Samstag in der heimischen Allianz Arena empfängt Bayern Eintracht Frankfurt. Eine Woche später steht das Spitzenspiel bei Borussia Dortmund an, ehe im März die Achtelfinal-Partien in der Champions League auf die Münchner warten.