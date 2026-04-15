Manuel Neuer: Ehefrau, Kinder und Karriere – so tickt der FC-Bayern-Kapitän privat

Welttorhüter Manuel Neuer hat in seiner Profi-Karriere fast alles gewonnen, was es zu gewinnen gibt. Doch was weiß man über die Familie und das Privatleben des Kapitän des FC Bayern? Hat der ehemalige Torwart der deutschen Nationalmannschaft eine Frau und Kinder?

Manuel Neuer wurde am 27. März 1986 als jüngerer von zwei Söhnen (Bruder Marcel ist Jahrgang 1984) in Gelsenkirchen geboren. Bereits im Alter von fünf Jahren begann er 1991 beim FC Schalke 04 mit dem Fußballballspielen. Dort durchlief er sämtliche Jugendmannschaften der Königsblauen.

Zur Saison 2005/2006 unterschrieb Neuer seinen ersten Profivertrag, am 19. August 2006 feierte er mit 20 Jahren sein Bundesliga-Debüt und etablierte sich schnell als Nummer eins im Kasten des Revier-Klubs.

Manuel Neuer: Sein schneller Weg zum Stammspieler bei Schalke 04

Neuer blieb in seiner ersten Profisaison 13 Mal ohne Gegentor und hatte an der Vize-Meisterschaft der Schalker maßgeblichen Anteil. Bereits in seiner zweiten Saison wurde er zum besten Bundesliga-Torhüter der Saison gewählt.

Seine größten Erfolge bei Schalke 04 feierte Neuer in der Saison 2010/11. Mittlerweile als Kapitän der Königsblauen erreichte er das Halbfinale der Champions League und gewann mit dem DFB-Pokal seinen ersten Profititel.

Manuel Neuer beim FC Bayern: Sein Weg zum Welttorhüter

Zur Saison 2011/12 wechselte Neuer für 30 Millionen Euro zum FC Bayern – für den Verein er bis heute noch aktiv ist. Nach einem enttäuschenden ersten Jahr beim Rekordmeister mit der dramatischen Niederlage im Champions-League-Finale "dahoam" gegen den FC Chelsea, der Pleite im Pokal-Finale gegen Dortmund und Platz zwei in der Liga, begann für Neuer in München eine eindrucksvolle Titel-Ära. Seither wurde er zwölf Mal Deutscher Meister und gewann fünf weitere Male den DFB-Pokal.

Durch die Champions-League-Siege 2013 und 2020 darf sich Neuer sogar zweifacher Triple-Sieger nennen. In beiden Jahren gewann der FC Bayern zudem auch die Fifa-Klubweltmeisterschaft. 2020 war Neuer unter Hansi Flick sogar Teil des historischen Sextuples, auch den europäischen sowie nationalen Supercup konnten die Münchner gewinnen.

Die Fußball-Könige Europas! Der FC Bayern um Kapitän Manuel Neuer (mit Pokal) setzt sich am 23. August im Champions-League-Finale mit 1:0 gegen Paris Saint-Germain durch. © Sammy Minkoff/Augenklick

Manuel Neuer hat beim FC Bayern noch einen Vertrag bis 2026

Trotz teils schwerwiegender Verletzungen ist Neuer bereits mehrfacher Welttorhüter und wurde zwei Mal zu Deutschlands Fußballer des Jahres geehrt. Beim FC Bayern verlängerte er seinen im Sommer 2025 auslaufenden Vertrag um ein Jahr bis 2026. In München war man nach wie vor von seiner Qualität überzeugt. Der Rekordmeister und der Torwart gingen damit in die 15. gemeinsame Saison.

Im Frühjahr 2026 wird Neuer entscheiden, ob er seinen Vertrag beim FC Bayern noch ein weiteres Mal verlängert oder im Sommer 2026 seine Karriere beendet. Ein Ausflug in eine andere Liga wie bei Bayern-Legende Thomas Müller kommt dabei nicht infrage: Neuer hat klargestellt, dass er seine Karriere in München beenden möchte.

Im Laufe der Saison 2025/26 setzten den Bayern-Kapitän immer wieder muskuläre Probleme außer Gefecht.

Neuer sieht gegen Leverkusen erstmals in seiner Karriere Rot

Im Zuge einer Rettungsaktion im DFB-Pokal-Achtelfinale gegen Bayer Leverkusen (0:1) im Dezember 2024, bei der er sich eine Rippenverletzung zugezogen hatte, sah der Bayern-Kapitän erstmals in seiner Karriere die Rote Karte.

Will gegen seine Rote Karte gegen Leverkusen vorgehen: FCB-Kapitän Manuel Neuer. © IMAGO

Manuel Neuer beim DFB: Weltmeister 2014 und Kapitän von 2016 bis 2022

Nachdem Neuer sämtliche Juniorenteams des DFB durchlaufen hatte, gab er im Juni 2009 unter Joachim Löw sein Debüt in der A-Nationalmannschaft. Kurz darauf gewann Deutschland mit Stammtorhüter Neuer die U21-EM. Nur ein Jahr später, bei der WM 2010 in Südafrika, stand der Gelsenkirchener als Nummer eins zwischen den Pfosten und erreichte mit der Mannschaft Platz drei.

Seinen größten Erfolg im DFB-Trikot feierte Neuer 2014, als er mit dem DFB-Team in Brasilien Weltmeister und zum besten Torhüter des Turniers ausgezeichnet wurde. Im September 2016 wurde der 1,93 Meter große Torhüter Nachfolger von Bastian Schweinsteiger als Kapitän der Nationalmannschaft. Während seiner langen Verletzungspause nach seinem Unterschenkelbruch im Dezember 2022 löste ihn Ilkay Gündogan als DFB-Spielführer ab, daran änderte auch Neuers Rückkehr nichts.

"Ilkay bleibt Kapitän. Er ist stolz, die Binde zu tragen. Das Wort von Manu wird aber weiter Gewicht haben", erklärte Bundestrainer Julian Nagelsmann. "Die Spieler sollen das Gefühl haben, dass sie einen Anführer in ihren Reihen haben. Da ist er Repräsentant der Mannschaft."

Ein Tag für die Ewigkeit: Manuel Neuer feiert den Weltmeister-Titel im Maracana-Stadion in Rio de Janeiro. © dpa

Europameistertitel fehlt: Neuer scheitert mit der DFB-Elf auch bei der Heim-EM 2024

Einzig der Europameistertitel fehlt Neuer in seiner langen Titelsammlung. Bei der EM 2012 sowie der EM 2016 scheiterte er jeweils mit der DFB-Elf im Halbfinale. Bei der EM 2020, die coronabedingt 2021 ausgetragen wurde, war gegen Gastgeber England im Achtelfinale Endstation.

Seine letzte Chance auf den EM-Titel hatte Neuer bei der Heim-Europameisterschaft 2024 in Deutschland. Das Eröffnungsspiel gewann Deutschland mit 5:1 gegen Schottland, im zweiten Spiel hielt er beim 2:0 gegen Ungarn seinen Kasten sauber. Im dritten Gruppenspiel musste Neuer beim 1:1 gegen die Schweiz einmal hinter sich greifen. Im Achtelfinale gegen Dänemark (2:0) parierte der Bayern-Kapitän erneut stark und führte die DFB-Elf ins Viertelfinale. Das dramatische Aus im Viertelfinale gegen Spanien (1:2 n.V.) konnte auch Neuer nicht verhindern.

Deutschlands EM-Rekordspieler Neuer beendet Nationalmannschaftskarriere

Mit nun 20 Einsätzen ist er Deutschlands Rekordspieler bei Europameisterschaften – den Titel wird er aber nicht mehr erreichen. Denn das EM-Aus war gleichbedeutend mit dem letzten Auftritt Neuers für das DFB-Team. Am 21. August verkündete Neuer Manuel Neuer seinen Rücktritt in der Nationalmannschaft.

"Jeder, der mich kennt, weiß, dass mir diese Entscheidung nicht leichtgefallen ist. Ich fühle mich körperlich sehr gut, und natürlich hätte mich auch die Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Kanada und Mexiko sehr gereizt", sagte Neuer, der 124 Länderspiele absolviert hat: "Gleichzeitig bin ich davon überzeugt, dass genau jetzt der richtige Zeitpunkt dafür gekommen ist, diesen Schritt zu gehen und mich in Zukunft voll und ganz auf den FC Bayern München zu konzentrieren." Nach 15 Jahren als Nummer eins in der deutschen Nationalmannschaft war damit Schluss. Trotz wiederkehrender Diskussionen um ein Comeback nach der schweren Verletzung der etatmäßigen Nummer eins Marc-André ter Stegen wird Neuer diesen Sommer bei der WM nicht das Tor der Nationalmannschaft hüten.

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Manuel Neuers Wohnort: Wo lebt der Fußball-Star?

Seit 2016 wohnt Neuer in einem luxuriösen Haus am Tegernsee. Der Bau hatte damals für viel Ärger in der Nachbarschaft gesorgt, zu hoch und zu modern sei der "Glaspalast" geworden.

Während der Corona-Pandemie nutzte Neuer seine geräumige Villa, um sich dort fit zu halten. Auf dem Rasen vor dem Haus hatte er sogar Individualtraining mit Bayerns Ex-Torwarttrainer Toni Tapalovic.

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Manuel Neuer privat: Anika Neuer ist die Frau an der Seite des Bayern-Stars

Ein oft gesehener Gast am Tegernsee ist auch Anika Neuer (geborene Bissel). Lange hielt der Nationaltorwart die Beziehung zu seiner damaligen Freundin geheim, im Juni 2021 feuerte die Blondine im zweiten EM-Gruppenspiel gegen Portugal den DFB-Kapitän von der Tribüne der Allianz Arena aus an.

Anika Bissel feuerte gegen Portugal Freund Manuel Neuer an. © IMAGO / ActionPictures

Selbstverständlich drückte Anika auch beim EM-Eröffnungsspiel 2024 ihrem Manuel live im Stadion die Daumen.

Anika Neuer beim EM-Eröffnungsspiel in der Allianz Arena. © IMAGO / Sven Simon

Anika ist selbst erfolgreiche Sportlerin und spielt beim ESV Regensburg in der 2. Handball-Bundesliga. Ihr älterer Bruder Christopher ist Bundesliga-Profi beim HC Erlangen.

Im November 2023 gab Neuer seiner Freundin Anika am Tegernsee das Jawort. Nur ein paar Tage später zeigte der FC-Bayern-Star seinen Ehering bei der Vorstellung des neuen EM-Fußballs in Berlin. Über die Hochzeit reden, wollte Neuer nicht: "Das ist privat." Die Ehe-Schließung im Rathaus an Tegernsee fand ganz heimlich statt. Mit Sondergenehmigung sollen Anika und Manuel Neuer Ja zueinander gesagt haben. Bissel änderte ihren Namen bei Instagram in Anika Neuer.

Manuel Neuer präsentierte den EM-Ball. © IMAGO / Matthias Koch

Am Montagvormittag änderte Anika Bissel ihren Instagram-Namen in "Anika Neuer" und gab damit die Ehe mit dem Kapitän des FC Bayern bekannt. © Instagram/anikaneuer3

Kirchliche Hochzeit im Juli 2025 in Südtirol

Im Juli 2025 gaben sie sich ein zweites Mal das Jawort, diesmal kirchlich in Südtirol. Bereits am Freitagabend gab es Pre-Wedding-Party auf "Gut Kaltenberg". Am Samstag folgte dann die große Feier auf dem "Schloss Freudenstein".

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Manuel und Annika Neuer 2024 zum ersten Mal Eltern geworden

Mitte März 2024 kam Neuers erstes Kind auf die Welt. Mutter Anika und Kind Luca sind wohlauf und das Ehepaar überglücklich. "Das kann man natürlich mit dem Sport nicht vergleichen. Deshalb ist es privat das größte Glück", sagte Neuer im März.

In seiner Vaterrolle fühlt sich der Nationaltorhüter pudelwohl. "Es macht sehr viel Spaß als Vater. Ich bin auch sehr glücklich und froh darüber", sagte Neuer während der EM auf einer Pressekonferenz. "Ich stehe natürlich im Austausch und freue mich natürlich, wenn ich meinen Sohn sehen kann und versuche natürlich auch jede Situation zu nutzen."

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Wird Neuer zum zweiten Mal Vater?

Wie die " " im April 2026 berichtet, gibt es offenbar erneut Baby-News im Hause Neuer! Demnach wird der Bayern-Kapitän wohl zum zweiten Mal Vater.

Manuel Neuer privat: Ehe mit Nina Weiss bereits geschieden

Neuer hat bereits eine Ehe mit Nina Weiss hinter sich. 2014 lernten sie sich bei Madame Tussauds in Berlin kennen, 2017 gaben sich beide in Italien das Ja-Wort, Ende 2020 ließen sie sich wieder scheiden.

Zuvor war Neuer fünf Jahre mit einer anderen Frau zusammen, beide trennten sich 2014.