Manuel Neuer doch noch zur WM? Das sagt der Bayern-Keeper dazu

Die Diskussion um eine Rückkehr von Manuel Neuer ins DFB-Tor hat wieder Fahrt aufgenommen. Doch wie steht eigentlich der Bayern-Keeper selbst dazu, bei der WM 2026 noch mal den Bundesadler auf der Brust zu tragen?

Am 5. Dezember findet in Washington D.C. die Gruppenauslosung zur WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko statt. Klar ist, dass sich die deutsche Nationalmannschaft direkt qualifiziert hat und bei der Auslosung in Lostopf 1 sein wird und somit einen Hammergegner in der Gruppenphase aus dem Weg gehen wird.

Unsicher dagegen ist allerdings, wer im nächsten Sommer im DFB-Tor stehen wird. Aktuell die besten Karten hat Oliver Baumann, der in den letzten Qualifikationsspielen den Kasten gehütet hat und sich dabei keine Blöße gab.

Hinter einem Einsatz der eigentlichen deutschen Nummer 1, Marc-André ter Stegen, steht derzeit noch ein großes Fragezeichen. Der Keeper, der bei seinem Verein FC Barcelona seinen Stammplatz verloren hat und bei den Katalanen nur als Ersatz vom Ersatz gilt, fällt seit seiner Rückenoperation im September aus.

Rückkehr ins DFB-Tor? Das sagt Neuer dazu

Außenseiterchancen kann sich auch noch VfB-Keeper Alexander Nübel ausrechnen, die Leihgabe vom FC Bayern wird aber mit großer Wahrscheinlichkeit eher als Ersatzkeeper die Reise über den großen Teich antreten.

Und dann ist da noch Bayern-Keeper Manuel Neuer, der nach der Heim-EM 2024 eigentlich aus dem Nationalteam zurückgetreten war. Dank teilweise spektakulärer Leistungen bekam aber die Diskussion um eine Rückkehr des 39-Jährigen ins DFB-Tor neue Luft. Prominente Fürsprecher für ein DFB-Comeback hat Neuer reichlich, doch wie denkt der Weltmeister 2014 eigentlich selbst darüber.

Auf die Frage, ob er sich eine Rückkehr in die Nationalmannschaft vorstellen könnte, sagt Neuer, vor der Bundesliga-Partie gegen St. Pauli in der Allianz Arena, bei Sky: "Nein. Fakt ist, dass ich absichtlich zurückgetreten bin. Für mich liegt der Fokus ganz klar auf dem Verein."

Dann wird der 39-Jährige ausführlicher: "Wir können was mit der Mannschaft erreichen. Wir hatten jetzt ein kleines Down gehabt, muss man sagen, einmal mit dem Unentschieden (2:2 gegen Union Berlin, Anm. d.Red.) und dann auch mit dem Spiel jetzt in Arsenal."

"Also ist die Wahrscheinlichkeit deutlich höher, dass du bei den Bayern nochmal ein Jahr verlängerst, als dass wir dich nochmal im Nationalteam sehen?", hakt Sky-Reporter Michael Leopold bei Neuer nach.

"Ich muss mir schon mal Gedanken machen, wie es dann weitergeht"

"Das weiß ich auch nicht. Ich glaube, entscheidend wird sein, wie ich mich fühle, dann auch gerade in der Rückrunde, in Richtung März hin zur Nationalmannschaftspause. Ich muss mir schon mal Gedanken machen, wie es dann weitergeht", erklärt der Bayern-Keeper und gibt damit auch schon einen kleinen Zeitplan seiner sportlichen Zukunft vor.

Manuel Neuer spielt seit der Saison 2011/12 für den FC Bayern, sein aktueller Vertrag in München läuft im kommenden Sommer aus. Ob er noch mal um ein weiteres Jahr verlängert? Immerhin feiert der Bayern-Keeper am 27. März 2026 seinen 40. Geburtstag.