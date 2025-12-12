AZ-Plus

Mainz 05 hofft auf Amiri-Einsatz in München

Nach der Zwangspause in der Conference League steht Nationalspieler Nadiem Amiri in München vor seiner Rückkehr in den Kader des FSV Mainz 05.
Nadiem Amiri könnte dem FSV Mainz 05 im Bundesligaspiel beim FC Bayern München wieder zur Verfügung stehen. (Archivbild)
Nadiem Amiri könnte dem FSV Mainz 05 im Bundesligaspiel beim FC Bayern München wieder zur Verfügung stehen. (Archivbild) © Torsten Silz/dpa
Mainz

Der FSV Mainz 05 hofft im Bundesliga-Gastspiel beim deutschen Meister FC Bayern München auf die Rückkehr von Nationalspieler Nadiem Amiri. "Er hat heute Morgen gut trainiert. Das ging gut. Ich hoffe, dass er morgen Teile des Mannschaftstrainings mitmachen kann. Danach werden wir eine Entscheidung treffen", sagte der neue 05-Trainer Urs Fischer.

Amiri hatte nach dem 0:1 gegen Borussia Mönchengladbach in der Vorwoche über muskuläre Probleme geklagt und das Auswärtsspiel in der Conference League bei Lech Posen (1:1) am Donnerstag verpasst. Definitiv verzichten muss der Tabellenletzte beim Spitzenreiter auf die gesperrten Dominik Kohr und Paul Nebel sowie den verletzten Phillipp Mwene. 

Ebenfalls ausfallen für die Partie am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) dürfte Kapitän Silvan Widmer, der in Posen verletzt ausgewechselt werden musste. Eine genaue Diagnose bei dem Schweizer wurde bei einer am Nachmittag anstehenden Untersuchung erwartet.

