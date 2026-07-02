"Macht mich fertig": FC-Bayern-Star Kimmich meldet sich nach WM-Aus

DFB-Kapitän Joshua Kimmich hat sich nach dem WM-Aus zu Wort gemeldet. "Ich bin gerade einfach nur leer", heißt es in dem Statement des FC-Bayern-Stars. Auch das DFB-Team äußert sich nach dem Ausscheiden.

Nach dem frühen WM-Aus des DFB-Teams gegen Paraguay hat sich Joshua Kimmisch (31) auf Instagram zu Wort gemeldet. Auf dem Sozialen Netzwerk schreibt er: "Ich bin gerade einfach nur leer und mir ist überhaupt nicht danach, mich zu melden. Aber es gehört dazu, sich auch diesen Situationen zu stellen."

Weiter erklärt er in seinem Statement nach dem WM-Aus: "Gemeinsam hatten wir vor, eine sehr erfolgreiche WM zu spielen, Deutschland würdig zu vertreten und einen kleinen Beitrag für eine positive Entwicklung in unserem Land zu leisten. Und wir sind gescheitert. Mal wieder. Und das macht mich fertig."

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Kimmich fügt hinzu: "So stolz ich darauf bin, Kapitän dieser Mannschaft zu sein und so besonders es für mich war, sie in das Turnier führen zu dürfen, so groß ist die Enttäuschung darüber, wie es für uns gelaufen ist." Aufgeben sei für ihn niemals eine Option. "Um wieder klarzukommen, werde ich aber sicher mehr als ein paar Tage brauchen." Auch er bedankt sich zum Abschluss bei den Fans: "Vielen Dank an alle, die an uns geglaubt und uns begleitet haben. Wir hätten Euch allen und auch uns gerne mehr zurückgegeben."

Auch die DFB-Elf meldet sich

zu Wort gemeldet. In dem Social-Media-Beitrag heißt es: "Liebe Fans, die WM fand in diesem Jahr weit entfernt statt. Aber Ihr wart da. Ihr wart laut. Und Ihr wart bereit für mehr."

Weiter erklären die Fußballstars: "Weit weg von unseren Zielen waren wir auf dem Platz. Wir haben es nicht geschafft, zu zeigen, was in dieser Mannschaft steckt. Deshalb sind wir zu Recht viel zu früh aus diesem Turnier ausgeschieden. Wir wollten den Weg gemeinsam mit Euch gehen und Deutschland mit Stolz erfüllen. Aber wir haben es in diesem Jahr als Team nicht besser hinbekommen. Das tut weh. Uns genauso wie vielen anderen."

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Anschließend geht die Mannschaft in dem Beitrag auf Anfeindungen ein: "Der Kritik an unseren Leistungen stellen wir uns." Diese sei berechtigt und gehöre zum Sport. "Hass aber gehört nicht dazu. Rassismus und andere Diskriminierungen akzeptieren wir nicht. Der Fußball steht für Gemeinschaft und Zusammenhalt, nicht für Spaltung." Am Ende des Posts bedankt sich das DFB-Team für die Unterstützung der Fans: "Danke, dass Ihr da wart. Danke für Euren Support. Wir werden es wieder besser machen. Mit Euch an unserer Seite. Eure Nationalmannschaft."