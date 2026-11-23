Jan-Christian Dreesen kündigt einen Umbau des Sportparks Unterhaching an. "Heute macht es keinen Spaß."

Der Sportpark Unterhaching ist die neue Heimat der Bayern-Frauen - doch beim Umbau ist noch einiges zu tun für die Münchner.

Seit dieser Saison ist der Sportpark Unterhaching die neue Heimat der Bayern-Frauen. Weil die Allianz Arena zu viele und der Bayern-Campus zu wenige Zuschauerplätze bietet, entschieden sich die Münchner für Haching - etwa 15.000 Fans finden dort Platz.

In den kommenden Jahren wird sich das Stadion noch stark verändern, der FC Bayern steckt einiges an Geld in die Infrastruktur, wie Vorstandschef Jan-Christian Dreesen auf dem AZ-Sofa verriet. "Wir haben die Gelegenheit genutzt, diese knapp vier Hektar mit entsprechendem Stadion drauf zu erwerben - mit ausschließlich der Perspektive, dass wir dort die Heimat des Frauenfußballs etablieren wollen", sagte Dreesen: "Und zwar nicht nur für die erste Mannschaft. Die Frauen und Mädchen werden komplett nach Unterhaching ziehen, wenn wir 2029 rechtzeitig zur Europameisterschaft das Leistungszentrum fertig haben."

Der Hachinger Sportpark ist äußerst renovierungsbedürftig

Zudem werde man das Stadion "anpacken", führte Dreesen aus: "Weil wir dieses Stadion kennen. Das ist natürlich - schwierig." An vielen Ecken sieht es nach Baustelle aus, marode und alt. Unter anderem wird eine neue Tribüne gebaut.

Die Bayern haben viel zu tun, um irgendwann "ein fertiges Stadion zu haben, wie so eine kleine Allianz Arena", formulierte Dreesen seinen Wunsch. Zu den Kosten für den Umbau wollte er sich nicht äußern.

Doch dass etwas passieren müsse, sei klar. "Wenn das Stadion einfach keinen Spaß macht, musst du schon verdammt überzeugter Fan sein mit großer Leidenschaft", sagte Dreesen. "Aber wer die Fans beim Frauenfußball sieht, da sind viel mehr Familien, noch mehr Frauen und sehr viele junge Mädchen. Wir müssen eine Spielstätte schaffen, die ein Erlebnis sein kann, die auch Spaß macht. Heute macht es keinen Spaß. Der einzige Spaß, der dort entstehen kann und dein Herz erwärmt, ist der, der auf dem Platz passiert."