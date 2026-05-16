Nimmt Bundestrainer Julian Nagelsmann Keeper Manuel Neuer mit zur WM? Auf der Meisterfeier des FC Bayern ist es das Gesprächsthema Nummer eins.

Die Neuer-Debatte überschattet die Meisterfeier. Die Bayern wollten am Samstagabend eigentlich gelassen auf dem Nockherberg den 35. Bundesliga-Titel feiern. Doch am Ende bestimmte ein ganz anderes Thema den Abend: Fährt Manuel Neuer doch noch mit zur WM? Die anwesenden Promis waren sehr überrascht, als sie erfuhren, dass Bundestrainer Julian Nagelsmann wohl doch noch auf den Bayern-Keeper setzen möchte. Die Reaktionen auf der Bayern-Party.

Söder befürwortet Neuer-Comeback beim DFB

Jan-Christian Dreesen (CEO FC Bayern): "Vincent Kompany hat es am besten beschrieben. Der FC Bayern hat den besten deutschen Torwart. Den Rest muss der Bundestrainer entscheiden. Das ist seine Verantwortung. Er hat es nicht einfach. Er muss aus der großen Liste einen Kader schmieden. Da tun wir gut daran, uns da nicht einzumischen. Aber der beste deutsche Torwart ist uns bekannt."

Markus Söder (Ministerpräsident Bayern): "Ist da so? Manuel Neuer ist ein überragender Sportsmann. Er kann den Unterschied ausmachen. Das haben wir bei vielen Spielen erlebt. Wenn ein so erfahrener Spieler, der ein Vorbild für Junge ist, mit zur WM fahren würde, wäre das ein klares Signal. Es macht Deutschland ein Stück stärker. Es schmälert nicht die Leistung von Baumann. Er ist auch ein toller Torwart. Aber wenn es eng und brenzlich wird, wenn die internationalen Topstürmer auf das deutsche Tor zulaufen, ist es etwas anderes, wenn Neuer im Tor steht."

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Neuendorf weicht Neuer-Frage aus

Herbert Hainer (Präsident FC Bayern): "Da weiß Julian Nagelsmann mehr als ich. Meine Wertschätzung für Manuel Neuer kennt jeder. Diese habe ich oft genug zum Ausdruck gebracht. Am Ende ist es eine Entscheidung von ihm und Nagelsmann. Sie werden sicherlich die beste Entscheidung getroffen haben. Ich kann nur sagen, ich bin froh, dass er beim FC Bayern noch ein Jahr verlängert hat."

Bernd Neuendorf (Präsident DFB): "Ich bin heute beim FC Bayern. Um die Nationalmannschaft kümmern wir uns nächste Woche. Der Bundestrainer entscheidet das selbstständig. Er hat die Verantwortung für den sportlichen Bereich und wir tauschen uns aus. Meldungen kommen immer auf, aber ich glaube nicht, dass wir heute in der Lage sind, das zu beurteilen. Julian ist noch im Sportstudio. Wenn sich einer dazu äußert, ist er das."

Maier: "Wenn er spielen will, soll er spielen"

Sepp Maier (Legende FC Bayern): "Das glaube ich nicht. Das kann ich mir nicht vorstellen. Aber da müssen Sie den Manuel fragen. Damit habe ich nichts zu tun. Wenn er es will, soll er es machen. Es wird viel zu viel Theater darum gemacht. Wenn er spielen will, soll er spielen. Das muss er ganz alleine entscheiden. Er ist schon zurückgetreten. Warum wird da noch herumgebohrt? Lasst den Manuel in Ruhe und lasst den Baumann in Ruhe."

Giovane Elber (Legende FC Bayern): "Wow! Ich bin ganz überrascht. Ich habe von Manu selbst gehört, dass er das nicht mehr wollte. Er hatte die Nationalmannschaft abgehakt. Dass er jetzt zurückkommt, wird sich jeder Fußballfan freuen. Der Junge hat noch Saft. Er ist der beste Torhüter. Er hat die Erfahrung. Die bekommt man nur mit der Zeit. Er kann der Mannschaft noch helfen!"