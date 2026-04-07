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Lothar Matthäus: Darum will Neuer nicht mehr ins Nationalteam zurückkehren

Ein Comeback im DFB-Team kommt für Weltmeister Manuel Neuer trotz aller Diskussionen nicht in Frage. Lothar Matthäus hat dafür eine Erklärung.
AZ/dpa |
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Das Tischtuch zwischen ihnen scheint zerschnitten: Manuel Neuer und Julian Nagelsmann.
Das Tischtuch zwischen ihnen scheint zerschnitten: Manuel Neuer und Julian Nagelsmann. © IMAGO/www.imagephotoagency.it
München

Das Verhältnis zwischen Bundestrainer Julian Nagelsmann und Manuel Neuer ist aus Sicht von Lothar Matthäus ein Grund dafür, dass der Torwart des FC Bayern nicht mehr ins Nationalteam zurückkehren möchte. "Dieses Tischtuch ist so zerschnitten, das kann der beste Schneider nicht mehr zusammennähen", sagte Rekordnationalspieler Matthäus in der Sendung "Sky90". Nagelsmann war vor seinem Bundestrainer-Engagement beim FC Bayern München tätig gewesen.

Neuer hat mehrfach ein Comeback ausgeschlossen, über das auch mit Blick auf die WM im Sommer immer wieder diskutiert wurde. Der Weltmeister von 2014 war nach der Heim-Europameisterschaft 2024 aus der DFB-Auswahl zurückgetreten. Der inzwischen 40-Jährige hat auch noch nicht darüber entschieden, ob er seinen auslaufenden Vertrag beim deutschen Rekordmeister in München noch einmal verlängert.

Matthäus: Neuers Nachfolger nicht unter den Top fünf der Welt

"Manuel Neuer gehört zu den Besten der Welt", sagte Matthäus (65) und fügte mit Blick auf Oliver Baumann, Neuers Nachfolger als aktuelle Nummer eins, hinzu: "Die anderen gehören nicht zu den fünf Besten der Welt." Insgesamt bestritt Neuer 124 Länderspiele.

Beim 3:2 des FC Bayern nach 0:2-Rückstand beim SC Freiburg am Samstag war er nach einem kleinen Muskelfaserriss in der linken Wade ins Tor zurückgekehrt. Am Dienstag treten die Münchner zum Viertelfinal-Hinspiel in der Champions League bei Real Madrid an.

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3 Kommentare
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  • Hausgeist am 06.04.2026 10:29 Uhr / Bewertung:

    Ente,Ente,Ente…..

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  • leichte weisse am 06.04.2026 08:19 Uhr / Bewertung:

    was soll das noch mit 40?

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  • Südstern7 am 05.04.2026 21:22 Uhr / Bewertung:

    Der TV-Sender Sky kämpft ums Überleben und versucht mit wirren Theorien seiner Protagonisten Aufmerksamkeit zu bekommen.

    Natürlich kann es sein, dass Neuer und Nagelsmann nicht zusammen können. Kann sein, kann aber auch nicht sein. Gespannt hoffte ich zu erfahren WARUM das Tischtuch zerschnitten sei. Irgendwelche Fakten, wenigstens Gerüchte. Aber nix. Einfach so ins Blaue geraten und die Presse springt gern auf den Zug auf.

    Aber davon abgesehen: Das Comeback wir niemals ein Thema, weder bei Nagelsmann, noch bei Neuer. Allein die Medien kochen dieses Thema ständig hoch. Ein Thema, das eigentlich gar keines ist.

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