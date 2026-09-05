Losfee Bastian Schweinsteiger: Zweitrunden-Gegner des FC Bayern im DFB-Pokal steht fest

Der FC Bayern trifft in der 2. Runde des DFB-Pokals auf den 1. FC Magdeburg. Dies ergab die Auslosung am Samstag.

Für den FC Bayern geht es in der 2. Runde des DFB-Pokals gegen den 1. FC Magdeburg. Dies ergab die Auslosung am Samstag im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund. Bayern-Legende Bastian Schweinsteiger fungierte als Losfee und bescherte seinem Ex-Team ein Heimspiel. Ausgetragen wird die Partie am 27. oder 28. Oktober. Den genauen Termin wird der DFB zeitnah bekanntgeben.

Der Rekordpokalsieger aus München hatte sich in der 1. Runde am Mittwoch trotz frühem Rückstand letztlich souverän mit 4:1 beim VfL Osnabrück durchgesetzt. In der vergangenen Saison gewann der FC Bayern den Wettbewerb: Im Finale setzten sich die Münchner mit 3:0 gegen den VfB Stuttgart durch.