"Liebe Bayern-Fans ...": RB Leipzig mit frecher Werbeaktion mitten in München
Audio von Carbonatix
Am Freitagabend rollt er endlich wieder, der Bundesliga-Ball. Der FC Bayern eröffnet als Meister die neue Saison mit einem Heimspiel gegen RB Leipzig (20.30 Uhr, live auf Sat.1 und Sky), die Vorfreude darauf ist in der Stadt deutlich zu spüren. Und die Sachsen nutzen die Auftaktpartie für eine kleine Stichelei in Richtung Gastgeber.
In der Stadt ist ein Werbefahrzeug der Leipziger unterwegs, wie auf dem Foto oben vom Gärtnerplatz zu sehen ist, das der AZ von einem Leser zugespielt wurde. Auf der Werbefläche des Lasters ist das neue Heimtrikot von RB Leipzig zu sehen, dazu die Botschaft: "Liebe Bayern-Fans, endlich ein schlicht rot-weißes Trikot in München." Eine Frotzelei in Richtung des FC Bayern beziehungsweise seiner Fans.
Der Hintergrund: Der neue Heimdress des Rekordmeisters stößt bisweilen auf nicht gerade viel Gegenliebe in der Anhängerschaft – und das ist noch sehr freundlich ausgedrückt. Zahlreiche Anhänger machten in den vergangenen Wochen ihrem Unmut über das Design Luft.
Auch in diversen von YouTubern, Streamern und Fans zu Saisonbeginn gern veröffentlichten Ranglisten landete das neue Heimtrikot des FC Bayern regelmäßig auf den hinteren Plätzen – ganz egal, ob sie mit den Münchnern sympathisieren oder nicht.
Funfact: Auch das Heimtrikot von RB Leipzig landete in den eben angesprochenen Ranglisten tendenziell weiter hinten.
- Themen:
- Gärtnerplatz
- RB Leipzig
- Sat.1
Zum Login
Hinzufügen
Bearbeiten
Entfernen
Zustimmen