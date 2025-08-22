Vor dem Eröffnungsspiel der neuen Bundesliga-Saison sorgt RB Leipzig mit einer Werbeaktion samt Stichelei gegen den FC Bayern mitten in München für Aufmerksamkeit.

Harry Kane im neuen Heimtrikot des FC Bayern, das nicht nur bei den Münchner Fans für Diskussionen sorgt.

Am Freitagabend rollt er endlich wieder, der Bundesliga-Ball. Der FC Bayern eröffnet als Meister die neue Saison mit einem Heimspiel gegen RB Leipzig (20.30 Uhr, live auf Sat.1 und Sky), die Vorfreude darauf ist in der Stadt deutlich zu spüren. Und die Sachsen nutzen die Auftaktpartie für eine kleine Stichelei in Richtung Gastgeber.

In der Stadt ist ein Werbefahrzeug der Leipziger unterwegs, wie auf dem Foto oben vom Gärtnerplatz zu sehen ist, das der AZ von einem Leser zugespielt wurde. Auf der Werbefläche des Lasters ist das neue Heimtrikot von RB Leipzig zu sehen, dazu die Botschaft: "Liebe Bayern-Fans, endlich ein schlicht rot-weißes Trikot in München." Eine Frotzelei in Richtung des FC Bayern beziehungsweise seiner Fans.

Der Hintergrund: Der neue Heimdress des Rekordmeisters stößt bisweilen auf nicht gerade viel Gegenliebe in der Anhängerschaft – und das ist noch sehr freundlich ausgedrückt. Zahlreiche Anhänger machten in den vergangenen Wochen ihrem Unmut über das Design Luft.

Ein Werbefahrzeug von RB Leipzig fährt am Freitag um den Gärtnerplatz. Darauf zu sehen ist das neue Trikot der Sachsen mit Botschaft an den FC Bayern. © AZ/Privat

Auch in diversen von YouTubern, Streamern und Fans zu Saisonbeginn gern veröffentlichten Ranglisten landete das neue Heimtrikot des FC Bayern regelmäßig auf den hinteren Plätzen – ganz egal, ob sie mit den Münchnern sympathisieren oder nicht.

Funfact: Auch das Heimtrikot von RB Leipzig landete in den eben angesprochenen Ranglisten tendenziell weiter hinten.