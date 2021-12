Lewandowski über Müller: Rekorde, die man nicht brechen kann

Weltfußballer Robert Lewandowski vom FC Bayern ist stolz darauf, in einem Atemzug mit Torjäger-Legende Gerd Müller genannt zu werden. "Für mich ist es eine große Ehre dabei zu sein mit so einem großen Namen und so einer großen Persönlichkeit", sagte der Münchner Stürmer dem TV-Sender Bild. Lewandowski wird von der "Sport Bild" als "Star des Jahres" ausgezeichnet.

19. Dezember 2021 - 11:06 Uhr | dpa

Münchens Robert Lewandowski (M) jubelt mit Münchens Malik Tillman (l) und Münchens Jamal Musiala. © Tobias Hase/dpa