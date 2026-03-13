Leverkusen ohne Grimaldo gegen Bayern - Schick wieder topfit

Drei Tage nach dem Achtungserfolg gegen Arsenal steht Leverkusen die nächste schwierige Prüfung bevor. Im Bundesliga-Duell mit Bayern München muss Bayer aber auf einen wichtigen Spieler verzichten.

Der Achtungserfolg gegen den FC Arsenal soll Bayer Leverkusen im Bundesliga-Topspiel gegen Bayern München Selbstvertrauen geben. Drei Tage nach dem 1:1 gegen den Londoner Club in der Champions League erhofft sich Leverkusens Trainer Kasper Hjulmand am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen die Bayern eine ähnlich gute Leistung.

"Wir können aus dem Arsenal-Spiel etwas ins Bayern-Spiel mitnehmen", sagte Hjulmand heute. "Wir müssen sehr präzise pressen und es mit den Abständen in der Abwehrarbeit genauso gut machen wie im eigenen Spiel mit dem Ball." Die Mannschaft habe das alles gut gemacht gegen Arsenal, aber gegen die Bayern erhofft sich der Däne noch einmal eine Steigerung: "Ich glaube, wir können es noch einen Tick besser machen." Mit einer "Topleistung wie gegen Arsenal", so Hjulmand, "können wir auch Bayern vor Probleme stellen."

Tella zurück im Kader, Schick bereit für die Startelf

Verzichten muss Bayer am Samstag allerdings auf den gelbgesperrten Linksaußen Alejandro Grimaldo. Der Spanier ist mit sechs Toren und fünf Vorlagen in der Bundesliga nicht nur Leverkusens bester Scorer, sondern kommt auch auf die meisten Torschüsse, Flanken und gewonnenen Zweikämpfe. Nach Aleix Garcia ist er der Leverkusener Spieler mit der meisten Einsatzzeit.

Wieder im Kader steht nach zweimonatiger Verletzungspause der Angreifer Nathan Tella. Ein Kandidat für die Startelf ist der Mittelstürmer Patrik Schick. Er hatte wegen muskulärer Probleme zuletzt drei Pflichtspiele verpasst. "Patrik ist topfit und bereit zu spielen", sagte Hjulmand. Der Trainer muss sich auf dieser Position nun entscheiden zwischen Schick und dem Backup Christian Kofane.

Am kommenden Dienstag (21 Uhr/Amazon Prime) geht Leverkusen mit dem 1:1-Unentschieden aus dem Hinspiel dann in das Achtelfinal-Rückspiel der Champions League beim FC Arsenal im Emirates-Stadion in London.