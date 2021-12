Letztes Heimspiel der Hinrunde: FC Bayern München gegen VfL Wolfsburg im Free-TV, Livestream und Liveticker

Nach dem lockeren 5:0-Erfolg in Stuttgart empfängt der FC Bayern München im letzten Spiel der Hinrunde den VfL Wolfsburg in der Allianz Arena. So können Sie die Partie live verfolgen.

16. Dezember 2021 - 15:32 Uhr | AZ

Das Spiel der Bayern gegen Wolfsburg wird im Free-TV übertragen. (Symbolbild) © IMAGO / ActionPictures