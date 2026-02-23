Lennart Karl ist jetzt volljährig – was das für seinen Bayern-Vertrag bedeutet

Lennart Karl ist am 22. Februar 18 Jahre alt geworden. Was das für ihn ändert, wie er als Youngster mit dem Druck beim FC Bayern umgeht und wie es um seinen Traum vom WM-Sommer steht.

Seit Sonntag darf Lennart Karl endlich allein Auto fahren und auch mal länger in den Bars der Münchner Innenstadt verweilen – freilich immer mit Augenmaß, wie sich das für einen Profi des FC Bayern gehört: Karl ist jetzt volljährig und als Geschenk gab es am Wochenende einen 3:2-Erfolg gegen Eintracht Frankfurt.

Karls Durchbruch beim FC Bayern

So darf es gerne weitergehen für den Youngster, Karl ist DIE große Bayern-Entdeckung in dieser Saison ist. "Das ist schon etwas Besonderes", sagte Karl anlässlich seines 18. Geburtstags im "Kicker": "Ich habe jetzt meinen Führerschein gemacht, dadurch fühlt man sich einfach ein bisschen freier, auch wenn mir meine Eltern immer noch sagen, was ich machen soll und was nicht. Insgesamt wird man unabhängiger."

Technisch eine Augenweide: Karl. © IMAGO/Revierfoto

Nagelsmann-Kandidat mit Selbstvertrauen

In dem Gespräch verriet Karl auch, dass er mit Bundestrainer Julian Nagelsmann bislang keinen Kontakt gehabt habe. Der U21-Nationalspieler gilt nach seinen starken Leistungen in dieser Saison für die Münchner auch als Kandidat für das DFB-Team bei der Weltmeisterschaft im Sommer in den USA, Kanada und Mexiko. "Für mich zählt einzig, bei Bayern alles zu geben – nur dann kann ich auf eine Nominierung hoffen. Wer nicht auf so etwas hofft, hat im Fußball nichts verloren", sagte Karl, dessen Selbstvertrauen eine seiner großen Stärken ist. Beraten wird der Offensivstar von Ex-Bayern-Profi Michael Ballack.

Langfristiger Profivertrag

Übrigens: An seinem 18. Geburtstag hat sich Karls bisheriger Kontrakt bei Bayern nach AZ-Informationen automatisch in einen Profivertrag umgewandelt, der nun bis 2029 gilt. In Kürze könnte der Youngster sogar bis 2031 verlängern – zu verbesserten Konditionen. Verdient wäre es allemal: Bislang kommt Karl in dieser Bundesliga-Saison auf 20 Spiele, in denen er vier Tore erzielte und drei vorbereitete. Auch in der Champions League hat Karl mit drei Treffern und einer Vorlage schon überzeugt. Nur an eines muss er sich noch gewöhnen: an den immensen Druck als Bayern-Spieler.

Karls Berater: Michael Ballack. © IMAGO/Mladen Lackovic

"Ab und zu ist es schon schwierig, das muss ich sagen. Von außen prasselt viel auf einen ein, von den Medien, über die sozialen Netzwerke. Das muss man einfach ausblenden, aber das geht nicht immer", gestand Karl: "Auf dem Platz zählt ja nicht, wie alt ich bin, sondern dass ich meine Leistung zeige. Deswegen einfach immer alles geben und sich auf das konzentrieren, was auf dem Platz passiert."

Bislang gelingt ihm das sehr gut.