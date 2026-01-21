Lennart Karl: Familie, Privatleben und Werdegang – das Supertalent des FC Bayern München im Porträt

Lennart Karl ist der Senkrechtstarter beim FC Bayern. Familie und Werdegang – die AZ stellt den Youngster der Münchner vor.

Lennart Karl wurde am 22. Februar 2008 in Frammersbach geboren und wuchs dort zusammen mit seinem jüngeren Bruder Vincent auf. Seine Mama Caroline und sein Vater Steffen Aloe, der früher selbst im Amateurbereich Fußball spielte, leben immer noch in Karls unterfränkischer Heimat.

Karl startete seine fußballerische Laufbahn bei Viktoria Aschaffenburg. Als Neunjähriger wechselte der Unterfranke 2017 in die Nachwuchsabteilung zu Eintracht Frankfurt. Trotz diverser Probetrainings bei Real Madrid blieb Karl viereinhalb Jahre bei den Hessen.

Sein Talent war bereits damals zu erkennen, ein Video von einem Junioren-Hallenturnier und Karls Ballbehandlung ging im Internet viral.

Da Anfang 2022 sein Sommer-Wechsel in die Juniorenabteilung des FC Bayern bereits feststand, verlor er seinen Platz in der Jugendakademie der SGE und kehrte übergangsweise nach Aschaffenburg zurück. Als 14-Jähriger wechselte Karl im Sommer 2022 nach München und spielte fortan für die FCB-Junioren.

Lennart Karl: Shootingstar des FC Bayern in der Hinrunde 2025/26

In der Rückrunde der Saison 2024/25 stand Karl bereits fünf Mal im Kader der Münchner, kam jedoch nicht zum Einsatz. Bei der Klub-WM gegen Auckland City FC feierte der 17-Jährige seinen ersten Profieinsatz. Der offensive Mittelfeldspieler absolvierte auch die komplette Vorbereitung mit den Münchnern und erzielte im Testspiel gegen Tottenham Hotspur seinen ersten Treffer im FCB-Trikot. Im Saisoneröffnungsspiel der Spielzeit 2025/26 wurde Karl gegen RB Leipzig eingewechselt und gab sein Bundesliga-Debüt.

Es folgte Ende September 2025 sein erstes Spiel in der Champions League gegen den FC Paphos. Bei seinem Startelf-Debüt in der Königsklasse erzielte Karl im Oktober 2025 gegen Club Brügge seinen ersten Königsklassentreffer für die Münchner. Mit 17 Jahren und 242 Tagen ist der Offensivspieler somit der bis dato jüngste CL-Torschütze in der Vereinsgeschichte des deutschen Rekordmeisters und gleichzeitig der jüngste deutsche Torschütze in der Königsklasse. Seinen ersten Bundesliga-Treffer erzielte Karl Ende Oktober gegen Borussia Mönchengladbach.

Rätsel um Karls besonderen Tor-Jubel

Karl traf im Dezember 2025 sowohl in der Champions League gegen Sporting Lissabon als auch nur wenige Tage später in der Bundesliga gegen Mainz 05 – jubelte dabei aber jeweils rätselhaft. Nach seinen Toren zeigte Karl eine Laber-Geste mit beiden Händen, anschließend hielt er sich den rechten Zeigefinger an die Lippen.

Es wird spekuliert, dass die Gesten an Mario Basler gerichtet sein könnten. Der ehemalige Bayern-Spieler kritisierte zuletzt den Bayern-Star: "Ich glaube, dass er größer gemacht wird als er ist. Er ist ein junger Spieler, ein guter Spieler, aber ich glaube trotz allem, dass er sich in München nicht durchsetzen wird. Ich glaube, da fehlt einiges, für die Größe (1,68 Meter; Anm. d. Red.) kann er nichts, aber am Schluss ist er nicht gut genug für Bayern München." Karl selbst hat sich bisher noch nicht zu seinem Jubel geäußert.

Bald Nationalspieler? Bayern-Youngster Lennart Karl glänzt auch gegen Mainz 05.

Karls Traumverein ist Real Madrid

Trotz seines kometenhaften Aufstiegs sieht sich Karl offenbar nicht dauerhaft beim FC Bayern. "Der FC Bayern ist ein sehr großer Verein. Es ist ein Traum, dort zu spielen", sagte der 17-Jährige als Gast beim "FC Bayern München Fanclub Burgsinn 1980": "Aber irgendwann will ich auf jeden Fall mal zu Real Madrid. Das ist mein Traumverein, aber das bleibt unter uns. Natürlich ist Bayern etwas sehr Besonderes."

Karls Vertrag bei den Münchnern läuft bis Ende Juni 2028

Karl noch nicht für die deutsche A-Nationalmannschaft nominiert

Seit der U15 läuft Karl auch im DFB-Trikot auf. Bei seinem Debüt 2024 erzielte er gleich einen Treffer. Bei der U17-Europameisterschaft 2025 in Albanien war Karl Teil des deutschen EM-Kaders, scheiterte aber mit der DFB-Elf in der Vorrunde. Im November 2025 wurde Karl erstmals in das Aufgebot der deutschen U21 berufen und erzielte in seinem ersten Spiel zwei Tore.

Jubelte bereits für die U21: Lennart Karl.

In den Medien wird aufgrund seiner starken Leistungen beim FC Bayern viel über eine Nominierung für die A-Nationalmannschaft diskutiert, auf eine Einladung von Bundestrainer Julian Nagelsmann wartet Karl aber noch.

Im Oktober 2025 erhielt Bayerns Shootingstar zudem die Fritz-Walter-Medaille in Silber.

Auch Karls jüngerer Bruder Vincent sorgt in der Frankfurt-Jugend für Aufsehen

Das Fußballtalent liegt in der Familie. Auch Karls jüngerer Bruder Vincent sorgt bereits für Aufstehen. Der 14-Jährige spielt in der Jugend von Eintracht Frankfurt und gilt als eines der hoffnungsvollsten Talente in seiner Altersklasse. Dies zeigen Videos auf Social Media.

Wie das Eintracht-Juwel auf seinem Instagram-Profil angibt, steht Vincent bereits bei Nike unter Vertrag – wie sein großer Bruder.

Lennart Karl privat: Hat der Bayern-Star eine Freundin?

Über das Privatleben des Youngsters ist wenig bekannt. Der gebürtige Unterfranke wohnt im vereinseigenen Internat am Campus und macht nebenbei seinen Realschulabschluss.

Hinweise, ob sich der Bayern-Star eine Freundin hat, gibt es aktuell nicht. Auf seinem Instagram-Kanal geht es ausschließlich um Fußball.