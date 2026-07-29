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"Eine ganz besondere Ehre": Sie bewirten die Stars des FC Bayern am Tegernsee

Hoher Besuch in Rottach-Egern: Für sein Trainingslager steuerte der FC Bayern zum wiederholten Male den Tegernsee an – zum ersten Mal nächtigen die Fußball-Stars aber im exklusiven Parkhotel "Egerner Höfe". Was das prominente Gastgeber-Paar von seinen besonderen Gästen hält – die AZ weiß Bescheid.
Leute-Reporterin Franziska Hofmann
Franziska Hofmann |
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Strahlende Gastgeberin (v. l.): Tanja Ehrmann mit Bayern-Trainer Vincent Kompany und Milos Colovic (General Manager Parkhotel Egerner Höfe).
Benjamin Bartz Communications/Instagram 3 Strahlende Gastgeberin (v. l.): Tanja Ehrmann mit Bayern-Trainer Vincent Kompany und Milos Colovic (General Manager Parkhotel Egerner Höfe).
Gemütlich und modern zugleich: Das Parkhotel "Egerner Höfe" in Rottach-Egern beherbergt seit dem 27. Juli die Stars des FC Bayern.
Parkhotel Egerner Höfe via Benjamin Bartz Communications 3 Gemütlich und modern zugleich: Das Parkhotel "Egerner Höfe" in Rottach-Egern beherbergt seit dem 27. Juli die Stars des FC Bayern.
Ein Zimmer im kernsanierten Parkhotel, das erst im August 2021 wiedereröffnet hat.
Parkhotel Egerner Höfe via Benjamin Bartz Communications 3 Ein Zimmer im kernsanierten Parkhotel, das erst im August 2021 wiedereröffnet hat.

Premiere am Tegernsee: Schon seit dem 27. Juli bereitet sich der FC Bayern München mit seinem traditionellen Trainingslager auf die neue Saison vor. Zum ersten Mal residiert der FC Bayern dafür im Parkhotel "Egerner Höfe" von Christian und Tanja Ehrmann (AZ berichtete) in Rottach-Egern.

Über den Aufenthalt der Fußballstars im 5-Sterne-Luxushaus, das sich auch bei der Münchner Society großer Beliebtheit erfreut, zeigt sich auch die Gastgeberin begeistert.

Tanja Ehrmann über ihre berühmten Gäste: "Es ist für uns eine ganz besondere Ehre"

Tanja Ehrmann, die den Bayern-Trainer Vincent Kompany gemeinsam mit General Manager Milos Colovic eigens auf der idyllischen Anlage am Tegernsee willkommen hieß, sagt der AZ exklusiv: "Mein Mann und ich freuen uns von Herzen, den FC Bayern München im Parkhotel Egerner Höfe willkommen zu heißen! Es ist für uns und das gesamte Team unseres Hauses eine ganz besondere Ehre, einen der renommiertesten und erfolgreichsten Fußballclubs der Welt bei uns begrüßen zu können."

Ehrmann: Egerner Höfe stehen für "Diskretion und höchsten Service"

Die Egerner Höfe stehen laut Ehrmann für herzliche Gastfreundschaft, Diskretion und höchsten Service. Werte, die das Spitzenhotel selbstredend jedem Gast entgegenbringt – die den Stars des FC Bayern rund um Joshua Kimmich, Manuel Neuer und Co. aber umso mehr gefallen dürften. 

Gemütlich und modern zugleich: Das Parkhotel "Egerner Höfe" in Rottach-Egern beherbergt seit dem 27. Juli die Stars des FC Bayern.
Gemütlich und modern zugleich: Das Parkhotel "Egerner Höfe" in Rottach-Egern beherbergt seit dem 27. Juli die Stars des FC Bayern. © Parkhotel Egerner Höfe via Benjamin Bartz Communications

Bereits am Donnerstag, 30. Juli, kehrt der FC Bayern dem Tegernsee dann aber wieder den Rücken. Vorher treffen die Profikicker aber noch ortsansässigen FC Rottach-Egern e.V.  zu einem Freundschaftsspiel. Anpfiff der Partie gegen das Team aus der Kreisklasse ist am 30. Juli um 18 Uhr im Stadion am Birkenmoos in Rottach-Egern.

Ein Zimmer im kernsanierten Parkhotel, das erst im August 2021 wiedereröffnet hat.
Ein Zimmer im kernsanierten Parkhotel, das erst im August 2021 wiedereröffnet hat. © Parkhotel Egerner Höfe via Benjamin Bartz Communications

Das Gastgeber-Paar der Egerner Höfe zumindest ist glücklich: "Wir freuen uns sehr, dass sich der FC Bayern anlässlich seines Trainingslagers am Tegernsee für unser Haus entschieden hat", so Tanja Ehrmann gegenüber der AZ. 

Molkerei-Unternehmer Christian Ehrmann hatte das Traditionshaus am Tegernsee Anfang 2020 gekauft und komplett kernsaniert sowie modernisiert. Erst vor knapp fünf Jahren, im August 2021, öffnete das 5-Sterne-Haus, das insgesamt 108 exklusiv eingerichtete Zimmer und Suiten zu bieten hat, wieder seine Türen.

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