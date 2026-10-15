Leipziger wollen offensiv beim FC Bayern agieren

Nach dem ersten Champions-League-Sieg will Leipzig auch in München mutig sein. Denn die Bilanz zuletzt war erschreckend. Der ehemalige Bayern-Profi Demichelis gibt die Linie vor.

Leipzig

RB Leipzig peilt in der Bundesliga die ersten Auswärtspunkte an. Nach zwei Niederlagen in Bremen und Leverkusen soll beim deutschen Fußball-Rekordmeister Bayern München am Samstag (18.30 Uhr/Sky) eine Überraschung gelingen.

Dafür gibt der ehemalige Bayern-Verteidiger und Nachwuchstrainer Martín Demichelis die Linie vor. "Wir müssen kompakt verteidigen, werden aber auch das Tor angreifen. Wir werden nicht um den 16er stehen und versuchen, die Null zu verteidigen. Das gelingt gegen die Bayern nicht", sagte der argentinische RB-Chefcoach und weiß um die Ausgangslage: "Die Bayern gewinnen zehn von zehn Spielen."

Zuletzt 1:11 Tore gegen Bayern

Im Vorjahr ging der Saisonauftakt bei den Münchnern mit 0:6 in die Hose, danach gab es daheim eine krachende 1:5-Niederlage. 1:11-Tore in zwei Spielen - RB ist auf Wiedergutmachung aus. "Wenn wir hundert Prozent geben, können wir jeden schlagen und fahren hoffentlich mit drei Punkten nach Hause. Wir haben einen guten Spirit, vertrauen einander", sagte Brajan Gruda, der Siegtorschütze beim 1:0 der Leipziger in der Königsklasse gegen PSV Eindhoven.

Anders als in der Fremde lief es im eigenen Stadionrund für die Leipziger deutlich besser. Vor dem 6:0 gegen Eintracht Frankfurt wurde der HSV mit 5:0 besiegt und Gladbach mit 3:0 nach Hause geschickt. Die 14:0-Bilanz soll sich nun auch auswärts bemerkbar machen. "Wenn wir da eine gewisse Balance reinbekommen, wäre ich froh", sagte RB-Kapitän David Raum.