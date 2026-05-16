"Leidet nach innen": Neururer gibt Insides über die schweren Zeiten von Goretzka

Am Samstag wird Leon Goretzka sein letztes Spiel für den FC Bayern in der Allianz Arena bestreiten. Sein einstiger Förderer Peter Neururer spricht im AZ-Interview über Tränen beim Abschied und die legendäre Bierwette mit Mario Basler.

AZ: Herr Neururer, am Samstag steht das letzte Heimspiel von Leon Goretzka im Bayern-Trikot an. Glauben Sie, es werden Tränen fließen?

PETER NEURURER: Leon ist auf jeden Fall ein emotionaler Mensch. Er hat sich super wohl bei Bayern München gefühlt. Das sagt er auch nicht einfach so. Wenn er das sagt, meint er das auch so. Er ist ein Kind des Ruhrgebiets, das sich in München wohlgefühlt hat. Und da muss dann einiges passen, das so etwas passiert.

Neururer wettete einst um sein ganzes Hab und Gut

Er kam 2018 zum FC Bayern. Zu dieser Zeit wetteten Sie mit Mario Basler um zehn Kisten Bier, dass er kein Transferflop wird. Haben Sie die mittlerweile bekommen?

Die Wette ist richtig. Aber wir müssen hier mal klarstellen: Ein Peter Neururer, der für alle Dinge gut ist, wird niemals als Einsatz zehn Kästen Bier setzen. Ich trinke überhaupt kein Bier. Das ist ein Klischee, das um mich herum entstanden ist, weil es zum Ruhrgebiet passt. Ich trinke gerade mal so nach dem Golfen ein Weißbier, aber keine Kiste Bier. Das war also der Einsatz von Mario. Und ich habe alles dagegengesetzt, was ich habe. Und zu der Zeit hatte ich noch relativ viel (lacht). Ich war mir einfach sicher, dass er beim FC Bayern ein Leistungsträger wird.

Warum waren Sie sich so sicher?

Er ist ein talentierter, intelligenter, aber auch sensibler Junge. Man muss sich das mal vorstellen: Leon war mit seinen 18 Jahren Leistungsträger im Abstiegskampf beim VfL Bochum und hat nebenbei sein Abitur gemacht. Er musste dann im Sommer 2013 gehen, weil Bochum das Geld brauchte und Schalke mehr bezahlt hat, als Bochum forderte. Leon hat sich in der Situation total loyal gezeigt. Er wusste, dass es um die blanke Existenz des VfL geht. Und auf Schalke war man einfach nur blind. Dass man so einen talentierten Jungen dann auf der rechten Außenbahn spielen lässt, ist der Wahnsinn. Leon ist ein kreativer und torgefährlicher Spieler, aber keiner, der die Außenbahn hoch- und runterläuft. Er hat es aber trotzdem gemacht. Und das gut. Auf dieser Position wurde er dann sogar zum FC Bayern transferiert. Und bei den Bayern muss jemand Ahnung vom Fußball gehabt haben, weil er dort wieder im Zentrum gespielt hat. Und deswegen war ich mir sicher, dass er bei Bayern Stammspieler wird und ich die Wette gegen Mario gewinne. Aber das Bier habe ich trotzdem nie bekommen.

Ich kenne keine fünf Spieler auf dieser Welt mit dieser Qualität. Peter Neururer

Förderer Neururer schwärmt vom Charakter von Goretzka

Wenn wir auf die vergangenen acht Jahre blicken, hat er in dieser Zeit beim FC Bayern zahlreiche Höhen und Tiefen erlebt.

Aber er hat nie lamentiert, wenn es nicht lief, obwohl er ein Geradeaustyp ist. Das macht ihn besonders. Er wusste, dass ihn die Bayern gleich mehrmals loswerden wollten, aber er hat sein Ding durchgezogen und am Ende immer seine Einsätze bekommen und dabei nicht einmal enttäuscht. Ich kenne keine fünf Spieler auf dieser Welt mit dieser Qualität.

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Hätten Sie an seiner Stelle den Verein schon früher verlassen?

Leon hat seine Emotionen unter Kontrolle. Er leidet bei einer ungerechten Außendarstellung mehr nach innen. Da würde er sich nie auflehnen. Das passt einfach nicht zu ihm. So ist Leon. Ich bin 40 Jahre in diesem Geschäft und kenne wirklich alles, aber Leon ist menschlich und sportlich außergewöhnlich. Deswegen hat er es nie gemacht.

Förderer von Leon Goretzka: Peter Neururer. © IMAGO

Neururer kritisiert Nagelmann

Haben Sie verstanden, warum er immer wieder in der Kritik stand?

Im Fußball laufen eben viele, viele Leute rum, die vom Fußball keine Kenntnis haben, aber sich vereinspolitisch so und so verhalten. Dass Julian Nagelsmann den Leon nicht für die Heimeuropameisterschaft nominiert hat, war der Wahnsinn. Aber dann auch noch Argumente vorzutragen, dass er in ein Mannschaftsgefüge nicht passt, das ist nochmal ein viel größerer Wahnsinn. Leon ist der Prototyp, der überall hinpasst. Und das nicht, weil er ein Angepasster ist, sondern weil er mit seinen Persönlichkeitsmerkmalen für jeden Trainer, der einen gewissen Berufsstandard hat, das Nonplusultra ist. Spieler wie Leon auf jeder Position zu haben, garantiert dir als Trainer jeglichen Erfolg, den man sich vorstellen kann. Ich habe Europameister, Weltmeister und Olympiasieger trainiert, aber Leon ist für mich das außergewöhnlichste Gesamtpaket, das ich kennenlernen durfte.

Gibt es Ihrer Meinung nach einen Bereich, in dem er nie an sein persönliches Leistungszenit kam?

Ich hätte Leon früher zugetraut, noch torgefährlicher zu sein. Aber wenn er sich mehr auf seine persönliche Entwicklung konzentriert hätte, wäre er nicht Leon. Er hat immer allen seine Hilfe angeboten. Nehmen wir alleine die Glanzzeit des Duos Kimmich und Goretzka beim FC Bayern. Kimmich konnte nur glänzen, weil Goretzka die Arbeit, die ein Sechser eigentlich machen muss, für ihn mitgemacht hat.

Kimmich konnte nur glänzen, weil Goretzka die Arbeit, die ein Sechser eigentlich machen muss, für ihn mitgemacht hat. Peter Neururer

Goretzka "wird sich in jeden Verein auf dieser Welt zurechtfinden"

Im Sommer geht es für ihn nach Italien. Passt das zu ihm?

Leon passt zu allem. Er wird sich in jedem Verein auf dieser Welt zurechtfinden. Ob die AC Milan zu ihm passt, das kann ich nicht beurteilen. Das werden wir sehen.

Was wünschen Sie ihm für diese Zeit?

Er soll nur so bleiben, wie er ist. Daraus resultieren Erfolge, weil er sich immer zu 100 Prozent einbringt.

Passt laut Peter Neururer zu jedem Klub: Leon Goretzka. © IMAGO

Ex-VfL-Coach würde Neururer gerne in wieder in Bochum sehen

Beim VfL Bochum hat alles angefangen, Goretzka ist nach wie vor eng verwurzelt beim Klub. Können Sie sich vorstellen, dass er irgendwann die Karriere beim VfL beendet?

Das wäre natürlich der Traum eines jeden VfL-Fans. Das würde ich auch sehr, sehr gerne sehen. Leon muss irgendwann zurück ins Ruhrgebiet. Dort kann er helfen.