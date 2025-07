Leak zeigt: So soll das neue Champions-League-Trikot des FC Bayern aussehen

Das neue Champions-League-Trikot des FC Bayern wurde geleakt. Demnach würde sich der Verein von einer dunklen Seite zeigen ...

Nun ja, die Bestia Negra für Real Madrid war der FC Bayern in der jüngeren Vergangenheit nicht mehr. Dafür ging man gegen die Galaktischen zu oft als Verlierer vom Platz, zuletzt im Halbfinale der Saison 2023/24. Doch was nicht ist, kann ja wieder werden. Und mit dem neuen Champions-League-Trikot sieht man zumindest auf dem Platz wieder aus wie die Bestia Negra.

FC Bayern: Champions-League-Trikot besticht durch Schachbrettmuster

Der Grund: Laut dem Portal "Footy Headlines" ist das dritte Trikot der Münchner komplett schwarz. Einzig das Logo ist cremefarben gehalten und an den Ärmeln sowie am Kragen gibt es khakifarbene und rote Akzente. Entworfen wurde das Leiberl wie immer von Adidas, diesmal in Zusammenarbeit mit dem Münchner Sneaker-Store BSTN.

Auf dem schwarzen Untergrund ist ein Schachbrettmuster eingearbeitet. Heißt es damit für die Bayern-Gegner bald Schachmatt? Klar ist: Zu kaufen gibt es das Trikot noch nicht. Erst im August soll das neue Champions-League-Trikot offiziell vorgestellt werden. Dann wird sich auch herausstellen, ob das Jersey besser als das Heimtrikot bei den Fans ankommt. . .