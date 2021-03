Lazio hofft auf Fußball-Wunder: "Wollen unser Bestes geben"

Lazio Rom hat vor dem Achtelfinal-Rückspiel beim FC Bayern München die Schwierigkeit dieser Aufgabe in der Champions League hervorgehoben. "Wir haben über die Jahre viel gearbeitet, um Spiele wie am Mittwochabend zu spielen und werden nach München fahren, um unser Bestes zu geben. Gegen den Welt- und Europameister werden wir Laufbereitschaft, Aggressivität und Entschlossenheit brauchen", sagte Trainer Simone Inzaghi am Dienstag bei einer Video-Pressekonferenz.

16. März 2021 - 14:01 Uhr | dpa

Lazios Trainer Simone Inzaghi gibt seiner Mannschaft von der Seitenlinie aus Anweisungen. © Giuseppe Maffia/dpa/Archivbild