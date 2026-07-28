Manuel Neuer steigt vor den Augen seiner Familie wieder ins Training des FC Bayern ein. Nach der Saison hört er wohl auf. „Sieht stark danach aus“

Bayern-Kapitän Manuel Neuer beim Trainingsauftakt in Rottach-Egern – der 40-jährige Torhüter startet in seine wohl letzte Saison und richtet den Fokus voll auf den FC Bayern.

Manuel Neuer hatte am Dienstag bei seiner Rückkehr ins Bayern-Training besondere Unterstützung: Am Spielfeldrand des Rasenplatzes in Rottach-Egern saßen seine hochschwangere Frau Anika und Sohnemann Luca, der Junior mit Bayern-Kappe auf dem Kopf. Eine Extra-Motivation für Neuer bei seinem Heimspiel: Der Torhüter und Kapitän des FC Bayern wohnt mit seiner Familie im nur wenige Kilometer entfernten Ort Tegernsee, wo am Abend das Seefest mit einem großen Feuerwerk zu Ende ging. Auch vom Teamhotel in Rottach-Egern waren die Lichter gut zu sehen.

Neuer nach WM-Enttäuschung: Fokus voll auf den FC Bayern

Für Neuer war es ein äußerst angenehmer Einstieg nach einer enttäuschenden WM. Aus der deutschen Nationalmannschaft hatte sich der Keeper nach dem blamablen Aus im Sechzehntelfinale gegen Paraguay vor einem Monat endgültig verabschiedet. Unter dem neuen Bundestrainer Jürgen Klopp wird es kein Comeback des 40-Jährigen geben – diesmal wirklich.

Ein Bayern-Profi Jonthan Tah begrüßt am Trainingsplatz in Rottach-Egern Neuers Sohn Luca und dessen Mutter Annika – Familiennähe begleitet den Torwart-Star in seine wohl letzte Saison beim FC Bayern. © IMAGO/Bernd Feil/M.i.S.

Dass Neuer seine DFB-Karriere beendet hat, heißt jedoch nicht, dass er nicht mehr den gleichen Ehrgeiz verspürt wie früher. Im Gegenteil. Neuer, der seinen Vertrag bis 2027 verlängert hat, konzentriert sich jetzt voll auf den FC Bayern. Das machte der Kapitän und Torhüter am Dienstag im Trainingslager in Rottach-Egern am Tegernsee deutlich.

Neue Ziele, alte Siegermentalität

"Man ist froh, dass es wieder losgeht, man neue Ziele hat und viel erreichen kann", sagte Neuer. Im Hintergrund spielte sein Sohn Luca gerade mit Bayerns Nummer zwei Jonas Urbig auf dem Rasen. "Wir haben alle Ziele, die man erreichen kann. Wir wollen alle schlagen, dafür haben wir die Spieler in der Mannschaft." Die Motivation sei da, "noch mal mehr zu erreichen als in der letzten Saison."

Da gewann Bayern immerhin das Double aus Meisterschaft und Pokal, jetzt soll die Champions League hinzukommen. Es wäre Neuers drittes Triple nach 2013 und 2020. Dem Routinier ist alles zuzutrauen, im ersten Training nach der WM warf er sich gewohnt engagiert nach den Bällen, am Ende der Einheit war sein Autogramm mit Abstand das begehrteste bei den jungen Fans.

Karriereende in Sicht – und der Kronprinz steht bereit

Die Frage ist: Wird es diesmal wirklich Neuers letzte Saison sein? Beendet er im Sommer 2027 seine famose Karriere? "Es sieht schon stark danach aus, dass ich aufhöre", sagte Neuer. Das Ende der Laufbahn naht also, die Abschiedstournee beginnt. Umso wichtiger wird es sein, dass Neuer-Kronprinz Urbig in dieser Saison mehr Einsatzzeit bekommt. Der 22-Jährige, der sich mit Neuer sehr gut versteht, soll Bayern neue Nummer eins werden.