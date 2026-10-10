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Laimer fehlt dem FC Bayern in Augsburg - Grund ist nicht alltäglich

Mit dem Derby in Augsburg startet für den FC Bayern eine intensive Phase. Konrad Laimer wird gegen Augsburg dennoch eine Pause gegönnt – und das aus gutem Grund.
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Konrad Laimer fehlt den Bayern im Spiel gegen den FC Augsburg. (Archivbild)
Konrad Laimer fehlt den Bayern im Spiel gegen den FC Augsburg. (Archivbild) © Sven Hoppe/dpa
Augsburg

Allrounder Konrad Laimer fehlt dem FC Bayern München im Bundesliga-Auswärtsspiel beim FC Augsburg – der Grund ist aber ein freudiger. "Konrad Laimer ist Vater geworden und steht daher heute nicht im Kader", schrieb der deutsche Fußball-Rekordmeister in einem Post bei Instagram.

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Der Österreicher hatte die ersten beiden Saisonspiele für München bestritten, vor der langen Länderspielpause stand er verletzungsbedingt nicht im Aufgebot.

Der FC Bayern startet im Spiel am Nachmittag (15.30 Uhr/Sky) mit dem Derby in reizvolle Wochen. Es ist das erste von neun Spielen in gut vier Wochen. Zuletzt gewann der FCA im Januar in München mit 2:1. Es war die einzige Niederlage der Bayern in den vergangenen 47 Bundesliga-Spielen.

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