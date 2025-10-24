Laimer beim FC Bayern gefeiert: Freund spricht über Vertragsverlängerung

Bayerns Laimer brilliert auch gegen Brügge, ist an drei Toren beteiligt. Erhält er bald einen neuen Vertrag?

Als letzter Bayern-Profi kam Konrad Laimer nach dem Brügge-Spiel aus der Kabine, es war bereits kurz vor Mitternacht. Doch das Warten lohnte sich, denn der Österreicher hatte Interessantes zu berichten: Laimer wusste selbst nicht, warum er auf der linken statt auf der rechten Seite verteidigte."Ich musste ein bisschen schmunzeln, als der Trainer die Aufstellung aufgezeigt hat“, sagte der 28-Jährige: "Er hat gesagt, dass es einen taktischen Grund hat.“ Und welchen? "Keine Ahnung, das hat er gar nicht verraten“, ergänzte Laimer lächelnd; "Ich habe nicht gefragt. Ich habe es einfach so genommen, wie es ist.“

Laimers Flexibilität

Konni, der Alleskönner. Links, rechts – egal. Er spielt da, wo er gebraucht wird. Und liefert eine Topleistung nach der anderen ab. Diesmal legte Laimer Harry Kanes 2:0 und Luis Diaz’ 3:0 auf, bei Nicolas Jacksons 4:0 scheiterte er zuvor mit einem Schuss Brügge-Keeper Nordin Jackers.

Dank von Harry Kane (l.): Laimer legt das 2:0 vor. © IMAGO/Marco Steinbrenner/DeFodi Images

Ganz klar: Laimer war erneut einer der besten Bayern-Spieler auf dem Platz (AZ-Note 2), gemeinsam mit Díaz dominierte er die linke Seite. Der Plan von Trainer Vincent Kompany, Rechtsfuß Laimer links zu nominieren und Linksfuß Raphael Guerreiro auf der rechten Seite, ging voll auf. Dahinter steckte folgende Idee: "Ich wollte, dass Laimer gegen Forbs spielt, mit seiner Geschwindigkeit im Eins-gegen-eins“, verriet Kompany. Brügges Rechtsaußen Carlos Forbs war derart chancenlos gegen Laimer, dass er zur Halbzeit ausgewechselt wurde.

Lob von allen Seiten

Entsprechend groß fiel das Lob für den Bayern-Verteidiger aus. "Konny zeichnet seine unglaubliche Energie aus“, sagte Sportdirektor Christoph Freund. "Er war immer schon aktiv und hat vor Energie gestrotzt. Aber er hat sich fußballerisch noch einmal extrem gesteigert.“ Stimmt. Ob die Münchner bald Gespräche über eine Vertragsverlängerung führen? Laimers Vertrag läuft 2027 aus. "Da gibt es keinen Stress. Ich hoffe, dass Konny noch sehr lange bei Bayern spielt“, sagte Freund. Und Laimer meinte: "Es macht mir hier richtig Spaß. Ich bin offen für alles.“

Und die Bayern sind froh, dass sie ihren Konni haben. "Er spielt eine fantastische Saison“, sagte Harry Kane: "Ein großartiger Charakter.“