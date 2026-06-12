Bayerns Jonathan Tah und Dortmunds Nico Schlotterbeck sind in der Innenverteidigung des DFB-Teams gesetzt. Das Duo möchte dafür sorgen, dass Deutschland erstmals seit 2014 wieder zum WM-Auftakt gewinnt. An Selbstvertrauen mangelt es dem Abwehrpaar nicht.

Diese Botschaft war Jonathan Tah sehr wichtig – und sie ging an die Fans in der Heimat. "Ich wünsche mir jetzt einfach, dass die Leute die Deutschland-Flaggen auspacken und an ihre Autos packen, damit das Feeling aufkommt", sagte der Innenverteidiger der DFB-Elf. Seine Familie und Freunde hätten ihm berichtet, dass die ganz große WM-Stimmung noch fehle, so Tah: "Aber dafür können wir sorgen, indem wir ein gutes erstes Spiel machen." So ist es. Am Sonntag (19 Uhr/MESZ) gegen den krassen Außenseiter Curacao wird von der deutschen Mannschaft ein guter Auftritt und ein Sieg erwartet – endlich mal wieder.

Zur Erinnerung: Die letzten beiden Auftaktspiele bei Weltmeisterschaften gingen verloren, 2018 mit 0:1 gegen Mexiko, 2022 mit 1:2 gegen Japan. Deutschland schied danach jeweils in der Vorrunde aus. Tah war bei diesen Turnieren noch nicht dabei, dementsprechend groß ist seine Vorfreude auf die Premiere. "Eine WM ist etwas sehr Besonderes, das größte Turnier, das ein Fußballer erleben kann", sagte er. "Ich bin sehr, sehr dankbar." Nico Schlotterbeck, der neben Tah auf dem Podium im DFB-Camp in Winston-Salem saß, ist da bereits um eine Erfahrung reicher.

Eine WM ist etwas sehr Besonderes, das größte Turnier, das ein Fußballer erleben kann. Jonathan Tah

"Wir sind sehr gut, sehr eingespielt, ein Top-Innenverteidiger-Duo"

Der Dortmund-Profi stand vor vier Jahren im deutschen WM-Kader – und gleich im Mittelpunkt. Bei der Niederlage gegen die Japaner spielte Schlotterbeck schwach, sah beim 1:2 ganz schlecht aus. "In Katar haben wir gesehen, wie so ein erstes Spiel ablaufen kann", warnte er. Ganz sicher: Schlotterbeck wird mit höchster Konzentration in die Partie gehen. Auch wenn die schwierigsten Prüfungen wohl erst gegen die anderen Gruppengegner Elfenbeinküste und Ecuador kommen. Schlotterbeck und Tah wollen von Beginn an auf Topniveau agieren und der Mannschaft gemeinsam mit Torhüter Manuel Neuer aus der Defensive heraus Sicherheit geben.

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An Selbstvertrauen mangelt es dem Abwehrpaar jedenfalls nicht. "Am Sonntag wollen wir das erste Mal zeigen, wie gut wir sind", sagte Schlotterbeck. Tah nickte zustimmend. Deutschland müsse sich "vor niemandem verstecken, wir sind eine Top-top-top-Mannschaft, haben unfassbar gute Spieler", führte Schlotterbeck aus.

"Und was wir lange nicht mehr hatten: Wir haben deutsche Tugenden auf dem Platz: Disziplin, Leidenschaft, Widerstandsfähigkeit." Diese Qualitäten sollen nicht zuletzt Schlotterbeck und Tah vorleben. "Wir sind sehr gut, sehr eingespielt, ein Top-Innenverteidiger-Duo", schwärmte Schlotterbeck von seinem Nebenmann – und von sich selbst. Das sorgte im Saal für Heiterkeit. "Ich höre viel Gelächter, aber das meine ich komplett ernst."

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Wegen Tahs Namen: Reporter sorgt für Lacher auf der Pressekonferenz

Stimmt ja auch. Sonst wäre Tah nicht Stammspieler beim FC Bayern und Schlotterbeck, der sich schlapp lachte, als ein Reporter Tahs Vornamen englisch ausgesprochen hatte ("Tschonnässn"), nicht im Visier von Real Madrid. "Man kriegt so etwas natürlich mit über die Medien, aber grundsätzlich habe ich das schon mal gesagt, vor ein paar Wochen, der komplette Fokus liegt jetzt auf der WM, liegt auf dem ersten Spiel", versicherte der Dortmund-Star.

Jonathan Tah zegit sich gut gelaunt auf der Pressekonferenz. © Christian Charisius (dpa)

Real Madrids Trainer-Rückkehrer José Mourinho hat den Berichten spanischer Medien zufolge Interesse geäußert, Schlotterbeck zu verpflichten. Der Abwehrspieler hatte im April seinen Vertrag beim BVB trotz Offerten anderer Klubs bis 2031 verlängert. Ob Schlotterbeck zu Real wechselt? Offen. Mit einer starken WM kann er seinen Marktwert weiter steigern.