Im Fußball-Business wird aus Ablösesummen gerne ein Geheimnis gemacht. Nicht so bei der Agentur von Nicolas Jackson, dem Neuzugang des FC Bayern. Sie feiert sich für die Weltrekord-Leihe und macht ganz nebenbei noch weitere Details des Deals öffentlich.

Dass der Transfermarkt in Zeiten von Social Media und vermeintlichen Insidern gläsern wie nie ist, daran haben sich die meisten Fußball-Fans längst gewöhnt. Eine derart transparente Kommunikation sieht man aber selten!

Nachdem der FC Bayern am Montagabend den Transfer von Chelseas Nicolas Jackson unter Dach und Fach gebracht hat, feierte sich dessen Berateragentur "Epic Sports" dafür auf Social Media – und gab dabei einfach mal für gewöhnlich geheime Details des Deals an die Öffentlichkeit preis.

Der FCB-Newsletter Aktuelle News zum FC Bayern München Jetzt anmelden

FC Bayern: Jackson-Berater macht Zahlen des Transfers öffentlich

"'Epic Sports' kann voller Stolz bestätigen, dass der senegalesische Nationalspieler Nicolas Jackson für eine einjährige Leihe zum FC Bayern wechselt. Zudem besteht eine verpflichtende Kaufoption in Höhe von 65 Millionen Euro - plus Einigung auf einen Fünfjahresvertrag", schreibt die Agentur in einem Post auf Instagram.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Doch damit nicht genug: "Dieser bahnbrechende Wechsel beinhaltet eine Weltrekord-Leihgebühr von 16,5 Millionen Euro sowie eine künftige Weiterverkaufsbeteiligung. Es handelt sich um einen der ehrgeizigsten und komplexesten Deals dieses Transfer-Sommers."

Bemerkenswert: Bei anderen Transfers, etwa dem von Xavi Simons (von RB Leipzig zu Tottenham) oder Piero Hincapie (Leverkusen zu Arsenal) postete die Agentur ebenfalls Beiträge, enthüllte die genauen Details der Deals aber nicht.

Jackson-Transfer: Berater spricht von "strategischem Meisterstück"

Neben dem Instagram-Post publizierte die Agentur auch noch eine offizielle Pressemitteilung – und die ist sogar noch kurioser. In dieser feiert sich Jackson-Berater Ali Barat selbst für den Transfer, spricht von einem "strategischen Meisterstück" und sagt über sich selbst: "Wo andere warten, handle ich. Wo andere Kompromisse machen, liefere ich." Zudem bezeichnet sich Barat selbst als "neue Generation Super-Agent".