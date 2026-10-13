FC-Bayern-Stars auf ungewohntem Geläuf: Wird der Kunstrasen in Stavanger zum Faktor?

Beim Champions-League-Auswärtsspiel gegen Viking Stavanger müssen die Stars des FC Bayern auf Kunstrasen ran. Die Beteiligten wollen das allerdings nicht als Ausrede nutzen. "Ich möchte, dass wir überall Bayern sind", sagt Trainer Kompany, dem der Covid-Virus einst die Erfahrung auf dem ungewohnten Geläuf nahm.

Es ist eine Kunst, auf Kunstrasen zu bestehen – für einen Profifußballer. Denn in ihrer Jugend haben viele Spieler tatsächlich Erfahrungen auf dem so anderen Geläuf gemacht. Der Ball springt anders, rollt schneller. Die Pässe müssen mit einer anderen Schärfe, einer anderen Geschwindigkeit gespielt werden. Lange, weite Schläge, vor allem Chipbälle – an dieser Stelle Grüße an Joshua Kimmich - bereiten den Adressaten bei der Ballannahme Probleme. Und den Gelenken an Knien und Knöcheln.

Kimmich: "Habe schon länger nicht mehr auf Kunstrasen gespielt"

"Ich habe ehrlicherweise schon länger nicht mehr auf Kunstrasen gespielt. Es ist schon anders", sagte Bayerns Vizekapitän Joshua Kimmich vor der Abreise nach Norwegen. Etwas Hoffnung schwang mit, als er sagte: "Ich glaube, dass sich die Kunstrasenplätze entwickelt haben, die sind nicht mehr so wie bei mir in der Jugend. Aber ich gehe davon aus, dass wir auf dem Kunstrasen sehr guten Fußball spielen können."

Um auf Nummer sicher zu gehen, änderten die Münchner Verantwortlichen ihre gewöhnlichen Pläne und hielten das Abschlusstraining vor einem Champions-League-Auswärtsspiel nicht an der heimischen Säbener Straße, sondern am Montagabend vor Ort in der Lyse Arena von Viking Stavanger ab.

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Auf Kunstrasen ist die richtige Schuhwahl entscheidend

Die Bayern sind Hybridrasen gewohnt, der in der Allianz Arena und an der Säbener Straße verlegt ist. Also ein Naturrasen, der durch künstliche Fasern verstärkt wird. Der Belag in Stavanger ist wie in vielen Arenen in Norwegen komplett künstlich und besteht aus synthetischen Fasern. Zur Stabilisation werden Sand und andere Füllstoffe beigemischt. Der Vorteil im hohen Norden: Die Plätze sind ganzjährig bespielbar und damit kaum abhängig von Wind und Wetter. Bei längeren Wintern mit weniger natürlichem Licht könnte Naturrasen nicht so gut wachsen.

Wichtig auf Kunstrasen: Die individuelle Schuhwahl mit der richtigen Stollenkonfiguration, weil der Untergrund härter ist und weniger nachgibt bei Richtungswechseln oder abrupten Stopps. "Man muss sich kurz an den Belag gewöhnen. Der geht etwas stärker auf Knie und Knöchel", sagte Mittelstürmer Harry Kane, "mit den richtigen Schuhen sollte das aber kein großes Problem sein. Gut, dass wir im Herbst und nicht im Winter dort spielen, sonst wäre der Unterschied größer." Kane hat ein wenig Erfahrung mit dem anderen Geläuf. Mit der englischen Nationalmannschaft spielte er 2017 in Litauen auf Kunstrasen. Kane bekräftigte vor dem Kick in Norwegen: "Unsere Spielweise ändern wir nicht."

Harry Kane spielte vor einigen Jahren mit der englischen Nationalmannschaft schon einmal auf Kunstrasen. © Peter Kneffel/dpa

Kompany-Ansage: "Ich möchte, dass wir überall Bayern sind"

Damit liegt er voll auf Kurs seines Trainers. Als Ausrede wollte man im Münchner Lager den anderen Belag nicht gelten lassen. "Unsere Einstellung, und das ist wichtig, ist die: Wind, Regen oder Sonne: Egal, ob es in North Carolina war mit 45 Grad, oder im Viking-Stadion in Stavanger mit vielleicht minus fünf Grad auf Kunstrasen - für mich alles egal. Ich möchte, dass wir überall Bayern sind - überall, wo wir hinfliegen oder fahren."

Er selbst, verriet der 40-jährige Kompany, habe "in 20 Jahren Karriere nie auf Kunstrasen gespielt". Aber fast. "Als Spieler wäre es witzigerweise eines meiner letzten Spiele gewesen, aber dann kam Covid – und wir waren drei, vier Monate im Lockdown." Nach elf Jahren bei Manchester City kehrte der Weltklasse-Innenverteidiger 2019 zu seinem Jugend- und Herzensverein RSC Anderlecht zurück und übernahm die Rolle als Spielertrainer. Sein letztes Spiel absolvierte er beim 7:0 gegen Zulte Waregem, am 7. März 2020.

Das folgende Auswärtsspiel des Königlichen Sportklubs Anderlecht bei VV St. Truiden auf Kunstrasen im Stadion Stayen fiel aus, die Saison der Jupiler Pro League in Belgien wurde aufgrund der Pandemie abgebrochen. Kompany: "Dann habe ich meine Karriere beendet." Wegen einer Verletzung, zu Beginn der darauffolgenden Saison. Im Alter von nur 34 Jahren löste er den bisherigen RSC-Coach Franky Vercauteren ab.

Kein Kunstrasen – Künstlerpech. Nur Corona konnte einst Kompany stoppen.