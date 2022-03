Korb für US-Verband: Bayern-Juwel Malik Tillman entscheidet sich für DFB

Zuletzt hatte der Fußballverband der USA versucht, Malik Tillman vom DFB abzuwerben. Das Offensivtalent des FC Bayern erteilt dem jedoch eine Absage und entscheidet sich für den DFB.

München - U21-Nationalspieler Malik Tillman vom FC Bayern hat Abwerbungsversuchen durch den US-Verband vorerst eine Absage erteilt. "Es stimmt, dass sie sich bei mir gemeldet haben. Aber ich bin nicht umsonst hier bei der U21. Ich fühle mich hier wohl und werde das auch weiterhin tun", sagte der 19 Jahre alte Angreifer am Montag.

Tillman lief bereits für die U15 der USA auf

Der in Nürnberg geborene Tillman ist durch seinen Vater auch für die USA spielberechtigt, als 14-Jähriger lief er bereits für die U15-Auswahl des US-Teams auf. Seither hat er allerdings alle U-Mannschaften des DFB durchlaufen, am Dienstag (17.00 Uhr/ProSieben MAXX) trifft er mit der U21 in der EM-Qualifikation auf Israel.

Auch DFB-Trainer Antonio Di Salvo geht von einem Verbleib Tillmans aus. "Ich hatte mit ihm einige Gespräche. Was er mit gesagt hat, ist, dass er für Deutschland spielen möchte und sich mit uns identifiziert. Er will im Verein und der U21 Fuß fassen, und das ist das, was zählt", hatte Di Salvo vor einer Woche gesagt.