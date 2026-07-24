Kontraste zur Spielweise des FC Bayern: Klopp lässt mit Taktik-Aussagen aufhorchen

Jürgen Klopp wird als Bundestrainer vorgestellt. Der neue Übungsleiter am DFB wählt eine Taktik, die nicht zu jener des FC Bayern passt.

Es geht ums große Ganze, das lernt jeder Bundestrainer. Jürgen Klopp, der seinen Vertrag als neuer Bundestrainer am Freitag unterschrieb, erwähnte in seiner Antrittspressekonferenz unvermittelt Bundeskanzler Friedrich Merz (70). Thema: Die Stimmung im Lande, die Besserwisser, die Millionen Couch-Bundestrainer und Möchtegern-Bundeskanzler.

Klopp: "Am nächsten Tag wäre der Nachbar nicht so ein Arsch"

"Ich werde es nicht allen recht machen können", erklärte Klopp (59) am Freitagvormittag in Frankfurt und holte aus zum Thema Erwartungshaltung: "Wenn ich mir vorstelle, wir werden in vier Jahren Weltmeister, dann fühlt sich das gut an. Am nächsten Tag wäre der Nachbar nicht so ein Arsch, das Wetter wäre nicht so schlecht, Merz würde nicht alles falsch machen." Nagelsmann, Klopps gescheiterter Vorgänger, der Nachbar und das gemeinsame Heckenschneiden lassen grüßen.

Abgesehen vom Stimmungsumschwung, der mit Ergebnissen und Stadionerlebnissen (Klopp: "Ich möchte erreichen, dass die Leute nach dem Spiel nach Hause gehen und sagen: ,Wow!‘") einhergeht – was steht nun an für den früheren Liverpool-Coach? Wie sieht seine To-do-Liste aus?

Schwabl freut sich: "Klopp wird sich etwas dabei gedacht haben"

Welche Co-Trainer hat Klopp? Zu seinem Trainerteam werden seine langjährigen Wegbegleiter Peter "Piet" Krawietz (54) und Pepijn Lijnders (43) sowie der frühere Dortmunder Sven Bender (37) gehören, der bis zuletzt Chefcoach der SpVgg Unterhaching in der vierten Liga war. "Jürgen Klopp wird sich etwas dabei gedacht haben, dass er Sven mit in sein Team holt", freute sich Haching-Präsident Manni Schwabl in der AZ: Das passt wie die Faust aufs Auge. Haching hat deshalb sicherlich ein positives Päckchen in der Angelegenheit mit drinnen." Torwarttrainer dürfte der Schweizer Andreas Kronenberg bleiben.

Welche Rolle spielt Klopps Berater Marc Kosicke? Er wird überraschend Co-Trainer "für Strategie, Entwicklung und Innovation", so Klopp. Laut DFB-Präsident Bernd Neuendorf geht es um "administrative Dinge, die abseits des Rasens stattfinden. So ist unser Verständnis. Marc ist eine wichtige Schnittstelle in den Verband hinein. Kommunikation, Sponsoren – all diese Fragen, die das Trainerteam jenseits des Fußballs beschäftigen." Eine spannende Personalie.

Stolz, dass Unterhaching auch einen Teil des Trainerteams stellt: Präsident Manni Schwabl. © IMAGO

Mertesacker bekommt Rolle beim DFB

Wer sind Klopps Vorgesetzte? Neben Neuendorf sein langjähriger Kumpel Hans-Joachim Watzke, Bundesliga-Präsident und DFB-Vize, früher der BVB-Boss. Dazu DFB-Sportdirektor Rudi Völler und ab 1. Januar Per Mertesacker. Der 2014-Weltmeister übernimmt dann den Posten von Andreas Rettig als Sport-Geschäftsführer.

Wie sieht Klopp Ex-Teamchef Völler? Er sieht ihn als "wahnsinnig wichtigen Ansprechpartner". Klopp: "Seine Erfahrung, sein Blick aufs Leben, sein Grinsen und Sauer-sein in den richtigen Momenten – das möchte ich gerne in meinem Team haben. Er hat mir versprochen, dass er noch ein paar Geschichten erzählen kann, die ich noch nicht kenne. Da freue ich mich sehr darauf. Das wird gut. Ich habe ihn als Spieler sehr bewundert."

Bleibt er Kapitän? Joshua Kimmich. © IMAGO

Klopp hat sich 57 Feldspieler angeschaut

Wer wird Klopps Kapitän? Dazu äußerte er sich nicht. Bleibt es Joshua Kimmich, der die meisten Länderspiele (114) hat? Weitere Kandidaten: Bayer Jonathan Tah oder Nico Schlotterbeck vom BVB, beide Leistungsträger und Lautsprecher der Abwehr. Wo spielt Kimmich? Die Tendenz ist, dass Klopp nun nach einem neuen Rechtsverteidiger fahndet (wird schwer) und Kimmich – wie bei Bayern – wieder im Zentrum als Sechser agiert.

Welchen Kader nominiert Klopp? "Ich habe mir 57 Feldspieler angeguckt. Wir hatten viele gute Spieler bei der WM, die nicht sonderlich gut gespielt haben", so Klopp, der die WM als Experte für MagentaTV begleitete. Nach der desolaten WM trat bisher nur Torhüter Manuel Neuer (40) zurück. Klopp: "Es werden Spieler Möglichkeiten bekommen, die noch gar nicht damit rechnen. Weil ich gerne mutig bin."

Klopp-Debüt steigt im September in Amsterdam

Wie sieht der Klopp-Fußball aus? "Gegenpressing wird ein wichtiges Thema sein, eine stabile Formation, eine klare Fußballidee mit allen Unwägbarkeiten", sagte er, "wir werden keine Manndeckung spielen. Aber die beste Mannschaft in Deutschland spielt Manndeckung." Kompanys Bayern. Schwierig?

Wann geht’s los? Klopps Debüt ist am 24. September in Amsterdam, wenn es zu Beginn der Nations-League-Vorrunde gegen Gastgeber Niederlande (20.45 Uhr, RTL) geht. Klopp: "Es sind noch zwei Monate bis zum ersten Spiel. Und dann auch noch in Holland. Eieiei."