Deutlich weniger Gehalt als beim FC Bayern: Goretzka entscheidet sich für Mailand

Leon Goretzka steht nach AZ-Information unmittelbar vor einem Wechsel nach Mailand. Zuvor wird er am kommenden Samstag gegen den 1. FC Köln offiziell verabschiedet.

Aktuell ist jede Partie mit dem FC Bayern für Leon Goretzka ein kleiner Abschied. Das letzte Mal Champions League – schon vorbei. Wenn auch ohne Einsatzminute für den Mittelfeldspieler, der am Mittwoch traurig und mit leerem Blick vor der Südkurve stand nach dem 1:1 im Halbfinal-Rückspiel gegen Paris St. Germain. Ausgeschieden. Ausgeknockt wurde der 31-Jährige am Samstag bei seinem letzten Bundesliga-Auswärtsspiel mit den Münchnern in Wolfsburg (1:0).

Goretzka musste in der Halbzeit ausgewechselt werden

Unglücklich, weil frontal angeschossen von VfL-Profi Konstantinos Koulierakis, der den Nationalspieler in der 26. Minute mit einem wuchtigen Freistoß am Kopf traf. Goretzka ging zu Boden, musste behandelt werden. Goretzka, hart im Nehmen, spielte weiter, half danach noch seinem Torhüter Jonas Urbig bei einer gemeinsamen Rettungstat im eigenen Fünfmeterraum mit vollem Einsatz und feierte sich dafür ab. Doch in der Halbzeit nahm ihn Trainer Vincent Kompany vorsichtshalber raus. Dem Sechser verspürte nach dem Kopf-Treffer leichten Schwindel, also: Kein Risiko.

"Leon hat bei dem Freistoß den Ball brutal auf den Kopf bekommen, sich dann eigentlich okay gefühlt. Aber in der Pause hat er gesagt, ihm ist ein bisschen schwindlig. Es war ihm nicht ganz wohl und dann haben wir entschieden, dass er in der Kabine bleibt." Goretzka soll sich nun schonen, ein Ausfall droht nicht. Schließlich haben die Profis von Chefcoach Kompany bis Mittwoch frei bekommen – endlich drei Tage durchatmen. Laut Kompany sei die Angelegenheit bei Goretzka "nicht schlimm. Nur wir sind jetzt in einer Phase, wo, wenn einer was merkt, dann müssen wir auch die richtigen Entscheidungen treffen."

Es war ihm nicht ganz wohl und dann haben wir entschieden, dass er in der Kabine bleibt. Leon Goretzka

Goretzka ist ein Wunschspieler von Allegri

Mit Blick auf Samstag und das letzte Heimspiel von Goretzka nach acht Jahren in München. Vor dem Anpfiff gegen den 1.FC Köln (15.30 Uhr) soll er offiziell verabschiedet werden, sein Vertrag wurde nicht verlängert. Die AC Mailand soll das Ziel sein, laut AZ-Informationen soll sich Goretzka für Milan und gegen einen Wechsel zu Juventus Turin entschieden haben.

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Er ist der Wunschspieler von Milan-Coach Massimiliano Allegri und soll einen Dreijahresvertrag mit einem Grundgehalt von fünf Millionen Euro erhalten. Sein definitiv letzter Auftritt im Bayern-Dress könnte ein Einsatz im DFB-Pokalfinale am 23. Mai in Berlin gegen den VfB Stuttgart werden.