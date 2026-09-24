"Komplettpaket": Kane für Tuchel würdiger Ballon-d'Or-Sieger

Thomas Tuchel sieht gute Chancen für Harry Kane, den goldenen Ball zu gewinnen. Warum Englands Nationaltrainer so optimistisch ist.

Für Englands Nationaltrainer Thomas Tuchel wäre Harry Kane der verdiente Gewinner des Ballon d'Or. "Nach dieser Saison definitiv", sagte Tuchel dem Sender ITV. "Mehr als 70 Tore, drei Titel mit Bayern München sowie das Erreichen des Halbfinales bei der Weltmeisterschaft und in der Champions League. Er wird immer besser. Ich finde, dass er seinem Spiel noch einmal eine neue körperliche Komponente hinzugefügt hat."

"Er ist einfach das Komplettpaket"

Der englische Stürmerstar des FC Bayern München erzielte in der Saison 2025/26 insgesamt 73 Tore für Verein und Nationalmannschaft und gewann dabei die deutsche Meisterschaft, den DFB-Pokal und den deutschen Supercup.

Bei der WM holte Kane mit den Three Lions die Bronzemedaille. "Er ist überall dabei", schwärmte Tuchel. "Er ist einfach das Komplettpaket." Der frühere Tottenham-Profi wäre der erste Engländer seit Michael Owen im Jahr 2001, der die prestigeträchtige Auszeichnung gewinnt. Die Verleihung findet am 26. Oktober in London statt.

Spielt Kane auch bei der WM 2030?

Tuchel glaubt, dass Kane selbst bei der nächsten WM im Alter von 36 Jahren noch Englands Sturm anführen könnte. "Ja, überhaupt kein Problem", sagte der Coach. "Alter ist Alter. Das spielt keine Rolle. Entscheidend ist einzig und allein die Qualität - und er hat noch einen langen Weg vor sich."

Kane ist Englands Rekordtorschütze. Sollte er in allen vier Nations-League-Partien dieses Länderspielfensters zum Einsatz kommen, würde er mit 125 Einsätzen den bisherigen Rekord von Peter Shilton für die englische Männer-Nationalmannschaft einstellen.