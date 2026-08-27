Der Trainer geht beim FC Bayern in seine dritte Saison und setzt für das Unternehmen Triple auf einen verkleinerten Kader. Nach der Chávez-Leihe geht Mike fix, zudem könnte Ibrahimovic noch folgen.

Bayern-Trainer Vincent Kompany und sein Team um Tom Bischof, Nathaniel Brown, Jonathan Tah und Aleksandar Pavlovic (v.l.) eröffnen die Bundesliga-Saison 2026/27 mit dem Heimspiel gegen den VfB Stuttgart. Das Ziel ist wie jedes Jahr klar der Meistertitel – und noch viel mehr.

Zu den herausragenden Charaktereigenschaften von Vincent Kompany gehört seine Bodenständigkeit. Ein Baum von einem Kerl, mit einem Bonsai-Ego. Auch das macht seinen Erfolg aus. Als Trainer des FC Bayern, eben erst zu Deutschlands Trainer des Jahres gewählt, ist er ein Überflieger. Doch was seine Egozentrik betrifft, fliegt er knapp über der Grasnarbe.

Und so sprach der amtierende Double-Sieger, der inklusive des Supercup-Gewinns mit dem 2:1 bei Vizemeister Borussia Dortmund in seiner Amtszeit nun fünf Titel in zwei Jahren (zweimal Meister, ein DFB-Pokal-Erfolg, zwei Supercups) geholt hat, am Freitagvormittag an der Säbener Straße über den anstehenden Bundesliga-Start: "Man muss von Neuem anfangen. In meinem Kopf habe ich null Titel, muss alles wieder zeigen." Erarbeiten nennt er das.

Kompany: "Ich freue mich auf die neue Saison"

Ob es bei ihm kribbelt vor dem Saisonstart? "Das Gefühl ist genau wie beim ersten Mal. Ich habe immer den Glauben im Kopf, dass wir am Ende erfolgreich sein können. Man ist sich aber nie sicher, das gibt auch Energie und die Schärfe in der Vorbereitung. Ich freue mich auf die neue Saison." Auf den Start am Freitag in der Allianz Arena gegen den VfB Stuttgart (20.30 Uhr, Sky und Sat.1).

Wird's ein ähnliches (Schützen-)Fest wird wie vor Jahresfrist als man "Leipzig mit 6:0 aus dem Stadion gefegt" habe, wie Kompanys Sitznachbar Max Eberl anmerkte? Der Sportvorstand hat in den zwei Jahren an der Seite des belgischen Ruhepols dazugelernt. Es gehe um das "Mindset, nichts als selbstverständlich zu nehmen, sich alles wieder erarbeiten zu müssen", so Eberl. Für den "Rückenwind", damit "etwas Großes" entstehen könne. Die alljährliche Triple-Sehnsucht.

Bayerns Sportboss Max Eberl. © IMAGO/Pressefoto ULMER / Markus Ulmer

Würde Bayerns B-Elf die Champions League erreichen?

Hat der FC Bayern in der Bundesliga überhaupt Konkurrenz? "Alles startet wieder bei null, zumindest in meinem Kopf", sagte Kompany, "ich hoffe, dass wir genauso stark sind wie letzte Saison und an manchen Stellen sogar besser werden." Oh weh, BVB, VfB und RB und wie sie alle heißen. Mit den 73 Punkten, die Borussia Dortmund in der Vorsaison holte, "wäre man früher Meister geworden", sagte BVB-Präsident Hans-Joachim Watzke und erklärte: "Heute geht das nicht mehr, weil der FC Bayern alles dominiert." Dank seines Top-Kaders mit dem offensiven Dreigestirn Harry Kane, Luis Díaz und Michael Olise. Eine A-Elf aus Weltklasse-Spielers. Würde Bayerns B-Elf die Champions League erreichen? Wohl ja.

Um alle Superstars und Sternchen bei Laune zu halten, möchte Kompany seinen Kader lieber in überschaubarer Größe anleiten. Motto: Klein, aber oho. Als Anti-Ego-Maßnahme, damit kein (Ersatzbank-)Frust aufkommt. 23 Profis, darunter drei Torhüter – so der Plan. Die zehn Feldspieler-Positionen sind doppelt besetzt, dahinter lauern Talente aus dem eigenen Stall, dem Campus.

Die haben meist schon große Ambitionen, deren Berater noch größere. Wisdom Mike (17) wechselte für fünf Millionen Euro Ablöse plus Boni zum Club Brügge. Felipe Chávez (19) wurde für eine Saison an den 1. FC Magdeburg verliehen. Selbst Linksaußen Arijon Ibrahimović, vor der Saison mit großen Hoffnungen und seitens der Bayern großen Erwartungen von seiner Leihe in Heidenheim zurückgekehrt, könnte noch ein Last-Minute-Abgang werden.

Wisdom Mike hat den FC Bayern verlassen. © IMAGO/Michael Nibel

Verlässt Ibrahimovic doch noch den Verein?

"Arijon hat die Vorbereitung gut absolviert, vielleicht hat man jetzt gesehen, dass er es etwas schwieriger haben wird und es gibt die Möglichkeit, dass man da eventuell noch etwas macht", sagte Eberl. Werder Bremen hat Interesse. Selbst ein Verkauf ist nicht ausgeschlossen. Alles im Sinne von Vinnies Kompakt-Klasse. Und den Kaderplatz von Ibrahimović können Nachwuchs-Spieler wie Maycon Cardozo (17) und Tim Binder (19) einnehmen, die in den letzten Wochen überzeugten.

Der Bayern-Kader wurde in der Sommerpause nur punktuell hochqualitativ verstärkt – mit dem Allrounder Nathaniel Brown und Offensivspieler Ismael Saibari, dazu kam Mittelfeld-Talent Bara Ndiaye (18). Sind alle 20 Feldspieler fit und gesund (was im Grunde fast nie vorkommt), müssten bei einem 20er-Kader mit zwei Keepern zwei Stars auf die Tribüne. Diese Gespräche hassen Trainer.