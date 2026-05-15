Kompany schenkt Goretzka großen Abschied: "Hat er verdient"

Nach acht Jahren verlässt Leon Goretzka den FC Bayern. Im letzten Heimspiel darf er in der Allianz Arena noch mal in der Startelf ran. Zwei weitere Abgänge stehen fest.

München

Trainer Vincent Kompany will Fußball-Nationalspieler Leon Goretzka einen gebührenden Abschied vor den Münchner Fans nach acht Jahren beim FC Bayern ermöglichen. "Klar startet Leon von Anfang an", sagte Kompany mit Blick auf das letzte Saisonspiel am Samstag (15.30 Uhr/Sky) in der Bundesliga gegen den 1. FC Köln in der ausverkauften Allianz Arena.

"Es ist kein Geschenk, sondern etwas, das er sich verdient hat über viele, viele Jahre Leistung und Erlebnisse mit diesem Verein", erklärte Kompany: "Für alles kommt ein Ende, das ist jetzt für Leon." Der 31 Jahre alte Mittelfeldspieler steht neben Raphael Guerreiro und Leihspieler Nicolas Jackson als Abgang fest.

"Leon weiß: Wenn wir nicht führen..."

Für Goretzka wird es der 311. Pflichtspieleinsatz im Bayern-Trikot sein. "Es wird schön sein", sagte Kompany, der plant, Goretzka kurz vor dem Spielende mit einer Auswechslung einen besonderen Abschiedsmoment zu bereiten. "Aber Leon weiß: Wenn wir nicht führen, muss er vielleicht in den letzten fünf Minuten etwas schneller vom Platz. Auch das haben wir schon besprochen."

Goretzka war 2018 ablösefrei vom FC Schalke 04 zum FC Bayern gewechselt. Er gewann zahlreiche Titel mit dem Rekordmeister, Höhepunkt war das Triple 2020. In einer Woche könnte im dann allerletzten Spiel für den FC Bayern noch in Berlin gegen den VfB Stuttgart der Gewinn des DFB-Pokals dazukommen.

In den vergangenen Jahren war der gebürtige Bochumer nicht mehr Stammspieler, erkämpfte sich aber immer wieder Einsatzzeiten. Wo Goretzka seine Karriere fortsetzt, ist offen. Ein Wechsel ins Ausland ist programmiert.