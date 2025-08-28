Trotz sechs Wechseln in der Startelf erarbeitet sich der FC Bayern bei Wehen Wiesbaden zahlreiche Chancen – und braucht zum Weiterkommen dennoch einen Last-Minute-Treffer von seiner Lebensversicherung Harry Kane.

Harry Kane verschoss gegen Wehen Wiesbaden seinen ersten Pflichtspiel-Elfmeter seit drei Jahren, war am Ende aber trotzdem Matchwinner.

Auweh(en), das hätte auch böse ins Auge gehen können! Nur dank eines Last-Minute-Treffers seiner Lebensversicherung Harry Kane vermeidet der FC Bayern in der ersten Runde des DFB-Pokals beim SV Wehen Wiesbaden den Umweg über die Verlängerung und setzt sich am Ende knapp, aber verdient mit 3:2 durch.

Im Vergleich zu den beiden ersten Pflichtspiel-Siegen der neuen Saison im Supercup beim VfB Stuttgart und in der Bundesliga gegen RB Leipzig rotierte Trainer Vincent Kompany seine Startelf einmal ordentlich durch. Insgesamt nahm der Belgier ganze sechs Wechsel vor und brachte unter anderem Jonas Urbig für den gesperrten Manuel Neuer, der in der vergangenen Saison gegen Bayer Leverkusen die Rote Karte gesehen hat, sowie Top-Talent Lennart Karl für Serge Gnabry.

Kompany rotiert, Bayern dominiert

"Das ist bei mir überhaupt nicht ungewöhnlich. Wir wären wahrscheinlich mit der gleichen Mannschaft gestartet, wenn es ein Bundesligaspiel wäre", sagte Kompany über die Rotation und verwies auf die Strapazen mit drei Pflichtspielen innerhalb weniger Tage, nachdem die Vorbereitung im Sommer aufgrund der Klub-WM auf drei Wochen zusammengestaucht worden war. "Es wurde viel über die kurze Vorbereitung gesprochen. Wir können nicht sofort alle drei Tage spielen und denken, dass alles ohne Risiko läuft."

Tatsächlich war von den sechs Wechseln zunächst überhaupt nichts zu merken. Die Bayern starteten furios und hatten bereits nach zehn Sekunden die erste Top-Chance. Kane spielte Luis Diaz frei, doch der 75-Millionen-Neuzugang vom FC Liverpool scheiterte am glänzend reagierenden SVWW-Torwart Florian Stritzel.

Nach dem ersten Schreckmoment sortierte sich der Außenseiter schnell und ließ zunächst keine weiteren gefährlichen Aktionen des Rekordmeisters zu. Die Münchner kontrollierten zwar das Geschehen, fanden jedoch kaum Lücken in der kompakten Abwehr der Gastgeber.

Ex-Bayer Johansson verschuldet Elfmeter

Erst ein Elfmeter nach einem unnötigen Foul vom bei Bayern ausgebildeten Ryan Johansson an Sacha Boey – der Wiesbadener riss seinen Gegenspieler bei einer hohen Flanke im Strafraum um - verhalf den Gästen zur Führung. Kane verwandelte eiskalt. In der Folge spulte der Favorit sein Pensum locker herunter, ohne sich dabei zu verausgaben.

Das zweite Tor ließ jedoch auf sich warten. Erst klärten gleich zwei Wiesbadener nach einem Schuss von Luis Diaz kurz vor der Torlinie, dann rettete Stritzel gegen Raphael Guerreiro. Der Chancen-Wucher hätte sich beinahe gerächt, als Nikolas Agrafiotis nach einem Konter frei zum Schuss kam, das Bayern-Tor aber deutlich verfehlte. Fast im Gegenzug hatte Kane das 2:0 auf dem Fuß, doch wieder blieb Stritzel der Sieger.

Nach dem Wechsel legten die Gäste einen Gang zu und kamen durch Olise prompt zum Erfolg. Zwei weitere Treffer der Bayern fanden wegen Abseits keine Anerkennung, zudem sündigte Luis Diaz weiter beim Abschluss. Zunächst scheiterte er frei an Stritzel, dann schlenzte der Kolumbianer den Ball aus aussichtsreicher Position über das Tor.

Wiesbaden vor dem Tor mit gnadenloser Effizienz

In puncto Effizienz war der Gastgeber an diesem Abend aus einem anderen Holz geschnitzt. Bei einem der seltenen Offensivausflüge flankte Niklas May einfach mal vor das Tor, wo Kaya Nationalspieler Jonathan Tah entwischte und den Ball per Direktabnahme ins Netz bugsierte.

Und es kam noch besser für den Underdog. Nur fünf Minuten später entwischte Kaya erneut der Bayern-Abwehr und behielt allein vor Urbig die Nerven.

Kane verschießt ersten Pflichtspiel-Elfmeter seit drei Jahren

Die Freude der Hausherren über den unerwarteten Doppelschlag schien nicht von langer Dauer, denn wenig später entschied Schiedsrichter Daniel Siebert nach einem Strafraum-Foul an Kane erneut auf Strafstoß. Doch dieses Mal scheiterte der Engländer am überragenden Stritzel. Es war der erste Elfmeter-Fehlschuss von Kane in einem Pflichtspiel seit über drei Jahren.

"Die Statistik habe ich das eine oder andere Mal gesehen, wir haben es analysiert", sagte Stritzel im ZDF: "Da muss man alles reinwerfen, wir haben es unter der Woche trainiert."

Zuletzt hatte Kane im WM-Viertelfinale 2022 gegen Frankreich einen Elfmeter verschossen. Für die Bayern versenkte er dagegen bislang jeden Elfmeter in einem Pflichtspiel. In der Vorbereitung beim Erfolg gegen Tottenham Hotspur (4:0) war er dagegen gescheitert.

Kurz vor Schluss avancierte der Kapitän der englischen Nationalmannschaft aber dennoch zum Matchwinner für die Münchner. In der vierten Minute der Nachspielzeit war Kane zur Stelle und bewahrte seine Bayern per Kopfballtreffer vor der Verlängerung.