Kompany mit Kampfansage vor dem Duell gegen RB Leipzig: "Wir wollen voll angreifen"

Ist RB Leipzig wie so oft in der Allianz Arena ein Aufbaugegner oder verschärfen die Gäste die Probleme des FC Bayern? Trainer Kompany warnt: "Wenn es auf einer Seite bricht, dann kann es auch richtig brechen."

Der Neo-Klassiker der Bundesliga steht an: FC Bayern gegen RB Leipzig. Wie praktisch, ein dankbarer Gegner zur rechten Zeit. Fragt sich nur: Wer ist aktuell eigentlich für wen der passende Aufbaugegner?

RB Leipzig kommt mit Schwung und Selbstvertrauen, hat die letzten beiden Partien nach der XXL-Länderspielpause gewonnen. 6:0 gegen Eintracht Frankfurt und in der Champions League mit 1:0 gegen die PSV Eindhoven. "Man sieht, dass sie ein paar Änderungen gemacht haben, das tat der Mannschaft gut. Sie kommen mit Selbstvertrauen", sagte Bayern-Trainer Vincent Kompany am Freitagvormittag an der Säbener Straße und betonte: "Wir kennen die Stärken von Leipzig."

"Wenn es so häufig passiert, ist es irgendwann eben auch nicht nur Pech"

Und RB kennt seit den letzten Tagen die Schwächen des FC Bayern. Zu einfache Fehler im Defensiv-Verbund, Unkonzentriertheiten und das beide Male eklatante Verpennen der allerersten Minuten. "Wenn es so häufig passiert, ist es irgendwann eben auch nicht nur Pech", schimpfte Sportvorstand Max Eberl, "das hat mit Aufmerksamkeit zu tun, mit der Bereitschaft (des jeweiligen Spielers, d.Red.), meine Aufgabe zu erfüllen."

Dazu kam die "Überblöde" Gelb-Rote Karte für Flügelspieler Michael Olise, der sich nicht im Griff hatte.

Die schwachen Auftritte beim FC Augsburg (2:2) und in der Königsklasse beim norwegischen Underdog Viking Stavanger (3:3) haben Spuren hinterlassen. Man hinterfragt die Dinge aktuell intensiver an der Säbener Straße, arbeitet nicht nur an Details, auch an Basics. "Wir machen momentan zu viele Fehler. Das ist nicht das Niveau unserer Mannschaft", polterte Eberl.

Das Ziel: Im Heimspiel gegen RB Leipzig (18.30 Uhr, Sky) will man das eigentlich bekannte Niveau wieder auf den Platz bringen, den Turnaround schaffen. Nicht, dass die Mini-Krise ausgerechnet gegen die Sachsen Flügel bekommt.

Der FC Bayern und das Schützenfest – nur für wen?

Im Duell der besten Offensiv-Reihen der Bundesliga: 16 Treffer nach fünf Spieltagen hier, 15 dort. "Wir kennen einander sehr gut, haben schon oft gegeneinander gespielt", erklärte Kompany, "diese Spiele sind sehr oft abhängig von der Qualität auf dem Platz. Sie haben schnelle Flügelspieler und starke Angreifer – wir haben das auch. Sie haben Verteidiger, die offensiv sehr präsent sind und einen Torwart, der auch am Ball gut ist – das haben wir auch. Es sind Spiele mit viel Kreativität." Und einer großen Fallhöhe. Kompany: "Wenn es auf einer Seite bricht, dann kann es auch richtig brechen." Dann wird's ein Schützenfest.

Wiedersehen in der Liga: Bayern-Trainer Vincent Kompany (l.) mit Leipzig-Coach und Ex-Bayer Martin Demichelis beim Testspiel Mitte August in der Allianz Arena. © IMAGO/Bernd Feil/M.i.S.

Wie am ersten Spieltag der vergangenen Saison, als die Bayern im August 2025 ihren Gästen sechs Stück einschenkten. Bis heute die höchste Liga-Pleite der Rasenballer. Im Rückspiel in Leipzig siegten die Münchner 5:1. Nur im DFB-Pokalviertelfinale, dem dritten FCB-Pflichtspielsieg in Serie, entwickelte sich ein engeres Spiel – 2:0.

"Es kommen Wochen, wo man sich auf jedes Spiel freuen kann"

Doch wie werden die Bayern wieder die Kompany-Bayern? Mit Leidenschaft und Fokussierung. "Scharf und weiterhin motiviert", habe der 40-Jährige seine Mannschaft im Training erlebt. Denn, so Kompany: "Es kommen Wochen, wo man sich auf jedes Spiel freuen kann, wo wir uns mit den Besten messen können."

Kommenden Mittwoch im Topspiel der Champions League gegen den Vorjahresfinalisten FC Arsenal, vier Tage darauf geht es zum aktuellen Tabellenführer SC Freiburg. Und am 31. Oktober, an Halloween, wartet der Alltime-Klassiker der Liga, das Duell mit Borussia Dortmund. Ob’s gruselig wird für die Bayern?

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Kompany: "Wir wollen voll angreifen"

Kompany fordert vor dem Duell mit RB: "Wir wollen voll angreifen, spielen zu Hause. Wir haben Hunger. Wir haben in den letzten beiden Spielen 50 Mal aufs Tor geschossen, haben viele kollektive Sachen gut gemacht. Wenn wir ein paar Sachen besser machen, sind wir nicht weit von unserer allerbesten Version. Das bringt Feuer – und wir wissen: Wir können das." Und die wacklige Defensive? "Es ist wichtig, schnell einen Strich drunter zu ziehen. Wir haben es besprochen und abgeschlossen", so Kompany.

Die Fans im Stadion sollten ihre Plätze rechtzeitig einnehmen. Diesmal wollen die Bayern einen Kickstart hinlegen.