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Kompany macht dicht: Einschneidende Veränderung am FC-Bayern-Trainingsgelände

Nach englischem Vorbild werden beim Training Einblicke von außen nicht mehr zugelassen. Vincent Kompany macht den FC Bayern dicht.
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Die neue graue Plane an der Säbener Straße: Der FC Bayern schottet sich ab.
Die neue graue Plane an der Säbener Straße: Der FC Bayern schottet sich ab. © Maximilian Koch

Es wurde geschraubt, gebohrt und gezogen, dann hing er endlich perfekt: Am Mittwochvormittag wurde am Trainingsgelände des FC Bayern zum ersten Mal der neue Vorhang hochgezogen. Mit der etwa zehn Meter hohen grauen Plane will sich der Klub noch mehr abschotten als zuvor – gegenüber Medien, Fans und Scouts anderer Klubs.

Die Fort-Knox-Bayern ziehen die Vorhänge zu.
Die Fort-Knox-Bayern ziehen die Vorhänge zu. © Maximilian Koch

Kompany setzt auf totale Abschottung

Schon Pep Guardiola hatte in seiner Zeit als Bayern-Trainer (2013 bis 2016) Vorhänge anbringen lassen, diese funktionierten aber nicht immer perfekt und erlaubten Einblicke von außen. Auf Wunsch von Vincent Kompany wurden nun die ersten noch höheren Planen installiert, sodass man in Zukunft gar nicht mehr auf die Trainingsplätze schauen kann. Weitere Planen werden demnächst angebracht. Kompany macht dicht.

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Sehnt sich nach mehr Privatsphäre: Vincent Kompany.
Sehnt sich nach mehr Privatsphäre: Vincent Kompany. © IMAGO/Yichin Hou

Englische Verhältnisse an der Säbener Straße

Aus seiner Zeit als Spieler und Trainer in England ist der Belgier diese Praxis gewohnt: Dort bekommen Fans die Profis eigentlich nur an Spieltagen zu Gesicht, öffentliche Trainingseinheiten wie in Deutschland gibt es fast nie. An der Säbener Straße hatten Fans hingegen lange die Möglichkeit, durch die Zäune am Gelände einen Blick auf ihre Bayern-Stars zu erhaschen. Damit ist jetzt Schluss.

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1 Kommentar
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  • Flansi Hick vor 12 Stunden / Bewertung:

    Durch den Artikel und die dazugehörige Überschrift wird der Eindruck vermittelt Kompany würde die Mannschaft unnahbar machen. Das stimmt so aber nicht, im Gegenteil ! Kompany sucht regelrecht die Nähe zu den Fans. Bei jeder sich bietenden Gelegenheit nimmt er sich Zeit für die Fans. Er wirkt sehr nahbar. Trainingscamps, wie zuletzt am Tegernsee, werden nahezu komplett öffentlich gehalten. Selten war das Verhältnis zwischen Fans und Mannschaft enger wie unter Kompany. Das verlangt er auch von seinen Jungs. Das familiäre, dass den Verein trotz seiner mittlerweile gigantischen Größe immer ausgezeichnet hat, erfährt 'Dank' Kompany eine neue Dimension.

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