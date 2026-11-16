Nach Zusammenbruch: Kompany leitet erstmals wieder Training beim FC Bayern

Mehr als drei Wochen fehlt Trainer Vincent Kompany den Bayern. Nun ist er zurück im Training. Was bedeutet dies für die anstehenden Partien?

Gut drei Wochen nach seinem Zusammenbruch hat Vincent Kompany erstmals wieder ein Training beim FC Bayern geleitet. Der Belgier war bei der Nachmittagseinheit dabei, bei der viele Nationalspieler wegen der Länderspielabstellungen noch fehlten. Auf Fotos, die die "Bild" veröffentlichte, war Kompany im weißen Wintermantel und mit einer Armschiene zu sehen. Er hatte sich an der Schulter verletzt, als er am 23. Oktober beim Training der zweiten Mannschaft zusammengebrochen war. Dann wurde bei dem Coach im Krankenhaus eine Hirnhautreizung festgestellt.

Ob das Trainingscomeback an der Säbener Straße auch bedeute, dass der 40-Jährige sicher am Freitag beim Bundesliga-Spiel gegen den 1. FC Köln auf der Bank sitzen wird, das blieb zunächst offen. Einen Tag davor steht beim deutschen Fußball-Rekordmeister zudem die Pressekonferenz an.

Zuletzt war Kompany auf der Bank und bei Presseterminen von seinem Co-Trainer Aaron Danks vertreten worden. In der vorigen Woche kehrte der Belgier für Behandlungen und Gespräche an die Säbener Straße zurück.