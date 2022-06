Königstransfer Sadio Mané zum Medizincheck in München eingetroffen

Am Dienstag ist Bayerns künftiger Superstar Sadio Mané in München eingetroffen. Nach der Landung am Flughafen ging es direkt weiter zum Medizincheck. Am Mittwoch soll dann die offizielle Vorstellung in der Allianz Arena folgen.

21. Juni 2022 - 12:48 Uhr | AZ/dpa