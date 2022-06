Königstransfer Sadio Mané nach Medizincheck an der Säbener Straße eingetroffen

Am Dienstag ist Bayerns künftiger Superstar Sadio Mané in München eingetroffen. Nach der Landung am Flughafen ging es direkt weiter zum Medizincheck. Am Mittwoch soll dann die offizielle Vorstellung in der Allianz Arena folgen.

München - Superstar im Anmarsch! Am Dienstagmittag landete Sadio Mané per Privatjet auf dem Münchner Flughafen. Der 30-Jährige und seine Begleiter wurden auf dem Rollfeld von einer Limousine abgeholt.

Müller: "Ich freue mich, dass er gelandet ist"

Direkt danach ging es weiter ins Krankenhaus Barmherzige Brüder in Nymphenburg, wo der erste Teil des obligatorischen Medizinchecks stattfindet. Der zweite Teil erfolgt dann auf dem Vereinsgelände an der Säbener Straße. Im roten Bayern-Shirt mit dem Vereinswappen schrieb Sadio Mané bereits erste Autogramme für Fans in München.

30 Kilometer nordöstlich vom Krankenhaus jubelte ein künftiger Mitspieler schon. "Ich freue mich, dass er gelandet ist", sagte Thomas Müller am Rande des Golfturniers "BMW International Open" in München-Eichenried. Der Transfer sei toll – er erhoffe sich, scherzte Müller, von Sadio Mane "viele Birdies".

Mané-Vorstellung am Mittwoch in der Allianz Arena

Die Unterschrift könnte noch im Laufe des Tages erfolgen, beim deutschen Rekordmeister soll Mané einen Vertrag bis 2025 unterschreiben. Am Mittwoch soll es dann die große, offizielle Vorstellung in der Allianz geben. Bayerns neuer Mega-Star bekommt für seinen Start also die ganz große Bühne!

Der Wechsel des Offensivspielers vom FC Liverpool zum FC Bayern gilt seit Ende vergangener Woche als praktisch perfekt. Beide Vereine hatten sich auf einen Transfer verständigt. Manés Vertrag in Liverpool wäre 2023 ausgelaufen. Die Bayern sollen eine Sockel-Ablöse von 32 Millionen Euro für ihn bezahlen. Diese kann dem Vernehmen nach durch gewisse Zusatzzahlungen auf bis zu 41 Millionen anwachsen.

Der FC Bayern möchte Mané möglichst schon am Mittwoch als Neuzugang vorstellen. Danach kann der Offensivspieler seinen Urlaub fortsetzen. Trainer Julian Nagelsmann startet erst am 8. Juli mit seinem Team in die Saison-Vorbereitung.

Im Blickpunkt stehen wird Mané dann erstmals richtig während der USA-Reise des Rekordmeisters vom 18. bis 24. Juli. Die Bayern treten unter anderem in Green Bay in einem Testspiel gegen den englischen Meister Manchester City an, der Liverpool und Mané in der abgelaufenen Saison der Premier League auf Platz zwei verwies.