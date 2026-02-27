Klubs stehen Schlange: Wohin zieht es Bayern-Star Goretzka im Sommer?

Dieser Klassiker gegen Borussia Dortmund ist der letzte für Leon Goretzka. Im Sommer muss der DFB-Star wechseln – nur wohin?

Wer seinen Vertrag als Profi auslaufen lässt, hat die Qual der Wahl. Gut, bei Leon Goretzka war auch die Vereinsführung des FC Bayern der Meinung, dass man sich zum 30. Juni 2026 nach acht Jahren Zusammenarbeit trennen sollte. Für den 30-Jährigen bedeutet dies neben der letzten Rückrunde in Bayern-Diensten, dass er ab sofort Angebote sortieren und nebeneinanderlegen kann. Nur wohin? Er hat eine ganz hübsche Auswahl – Mamma mia!

Jüngster Interessent: Juventus Turin. Es soll bereits eine Kontaktaufnahme mit der Goretzka-Seite gegeben haben. Der Sechser bzw. Achter gilt als Wunschkandidat von Trainer Luciano Spalletti. Der Verein soll dem Coach die Verpflichtung von sieben neuen Spielern in Aussicht gestellt haben, um ihn zu einer Vertragsverlängerung über den Juni hinaus zu bewegen.

Juventus, Milan und Gala zeigen Interesse an Goretzka

Neben der "Alten Dame" sind die AC Mailand, bei der Mittelstürmer Niclas Füllkrug die Rückrunde bestreitet, Galatasaray Istanbul (mit Ex-Bayer Leroy Sané sowie Ilkay Gündogan) sowie diverse Klubs aus Saudi-Arabien an Goretzka interessiert.

Die Teilnahme an der Champions League sollte es für den Nationalspieler, der um sein Ticket im Kader von Bundestrainer Julian Nagelsmann für die WM im Sommer kämpft, schon sein. Da wäre laut aktueller Lage in der Serie A Milan (Rang zwei) die sicherere Variante als Juve (Fünfter).

Am Samstag bei Borussia Dortmund bestreitet Goretzka (als Joker auf der Bank) seinen letzten Klassiker – und das als Ex-Schalker sowie Herzensbochumer. Am Rande der "Best Brands Germany"-Gala im Hotel Bayerischer Hof sagte er: "Ich freue mich sehr auf das Spiel. Ich komme ja auch aus dem Ruhrgebiet, aus Bochum und dementsprechend sind die Spiele gegen den BVB für mich schon immer etwas Besonderes gewesen. Das hat sich jetzt mit der Zeit bei Bayern auch nicht geändert. Für mich ist es immer noch ein Derby und ich bin heiß auf das Spiel."