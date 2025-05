Klub-WM und Testspiele: Der Sommerfahrplan des FC Bayern 2025

Ein vollgepackter Sommer steht für den FC Bayern an. Neben der Klub-WM haben die Münchner auch schon Testspiele fixiert. Der Sommerfahrplan der Münchner.

Für die Bayern-Stars ging es nach der Meisterfeier am Marienplatz in den wohlverdienten Urlaub. Doch es ist nur eine kurze Verschnaufpause für die Münchner, denn es wartet ein vollgepackter Sommer.

Am 5. Juni bittet Vincent Kompany zum Vorbereitungsstart für die Klub-WM wieder an die Säbener Straße. Allerdings wird der Bayern-Coach zunächst nur eine kleine Gruppe zur Verfügung haben, denn etliche Spieler des FC Bayern weilen noch bei ihren Nationalteams. So steht für die deutschen Nationalspieler beispielsweise bis 8. Juni das Final-Four-Turnier der Nations League an.

FC Bayern bei der Klub-WM im Einsatz

Bereits am 10. Juni bricht der deutsche Rekordmeister zur Klub-WM in die USA auf. Am 15. Juni (18 Uhr MEZ) trifft der FC Bayern in Cincinnati auf Auckland City. Das zweite Gruppenspiel gegen die Boca Juniors findet am 21. Juni (3 Uhr) in Miami statt. Zum Abschluss der Vorrunde geht es am 24. Juni (21 Uhr) gegen Benfica Lissabon.

Das Finale des Turniers findet am 13. Juli (21 Uhr) in New York statt.

Testspiel gegen Tottenham Hotspur

Auch nach der großen USA-Reise haben die Münchner schon ein paar Termine für den Sommer fixiert. Am 7. August (18.30 Uhr) treffen die Bayern im Telekom Cup auf Tottenham Hotspur, die Partie wird in der Allianz Arena ausgetragen.

Am 16. August findet der deutsche Supercup statt, der seit Dezember 2024 in Andenken an den verstorbenen Franz Beckenbauer "Franz-Beckenbauer-Supercup" heißt. Der deutsche Meister aus München trifft dort auf den DFB-Pokalsieger VfB Stuttgart.

Auch der Termin für den Bundesliga-Auftakt steht bereits fest. Der FC Bayern eröffnet als Meister am 22. August die Saison, der Gegner ist noch offen. Einen Tag später ist die Kompany-Elf beim Traumspiel gegen die Red Eagles Austria in Imst zu Gast.

Der Sommer-Fahrplan des FC Bayern im Überblick