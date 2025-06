Klub-WM live verfolgen: FC Bayern gegen die Boca Juniors im TV, Liveticker und Stream

Der FC Bayern trifft am 21. Juni auf die Boca Juniors. TV, Stream oder Ticker – so können Sie das Spiel der Münchner live verfolgen.

Die Gruppenphase der Klub-WM steht an! Der FC Bayern trifft am zweiten Spieltag in Miami auf die Boca Juniors aus Argentinien.

Anpfiff ist am Samstag, 21. Juni, um 3 Uhr MESZ. So können Sie die Partie live mitverfolgen.

Übertragung im Free-TV

Die Begegnung des FC Bayern gegen die Boca Juniors wird im Free-TV zu sehen sein. Sat.1 überträgt das Spiel aus dem Hard Rock Stadium.

Live-Übertragung auf DAZN

Der Streamingdienst DAZN überträgt das Spiel am Samstag. Wie bei allen Spielen der Klub-WM braucht man dafür kein Abo. Die Vorberichte aus Miami starten um 2.30 Uhr, um 3 Uhr ist Anpfiff.

Im Liveticker der AZ

Das Spiel des FC Bayern gegen Boca können Sie ausnahmsweise nicht im AZ-Liveticker verfolgen.