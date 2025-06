Klub-WM: Diese Gegner warten auf den FC Bayern

Mit Auckland City, den Boca Juniors und Benfica Lissabon warten bei der Klub-WM drei komplett unterschiedliche Kontrahenten auf den FC Bayern. Die AZ stellt die Gegner des Rekordmeisters vor.

Langsam wird es wieder ernst für den FC Bayern! Am Dienstagmittag flog der Tross in die USA(die beim Final-Four der Nations League eingesetzten Nationalspieler reisen zeitnah nach), wo in den kommenden Tagen der Feinschliff für die Klub-WM erfolgen soll. Der Rekordmeister geht als einer der Top-Favoriten in den Wettbewerb, der Titel ist das klare Ziel. Zunächst müssen die Münchner allerdings in der Gruppenphase ihre Hausaufgaben erledigen.

Doch gegen wen geht es überhaupt? Die AZ stellt die Gruppengegner der Bayern vor:

Auckland City FC

Spieltermin: 15. Juni, 18 Uhr

Austragungsort: Cincinnati

Kaderwert: 5,2 Millionen Euro

Gleich zu Beginn wird’s exotisch. Mit dem Auckland City FC wartet der einzige Amateurverein im kompletten Teilnehmerfeld auf den deutschen Rekordmeister. Heißt: Die Spieler gehen tagsüber regulären Berufen nach, verdienen ihren Lebensunterhalt etwa als Lehrer, Elektriker oder Makler. Fußball wird nach Feierabend gespielt – nicht fürs große Geld, sondern aus Leidenschaft. Um überhaupt an der Klub-WM teilnehmen zu können, müssen sie sich also ganz normal Urlaub nehmen. Eine der größten Kuriositäten des neuen Wettbewerbs!

Mit dem Auckland City FC wurde dem FC Bayern der einzige Amateurverein der Klub-WM zugelost. © imago / Sam Navarro

Tatsächlich zählen die Neuseeländer dennoch zu den Stammgästen bei der (alten) Klub-WM. Der Verein wurde zwar erst 2004 gegründet, ist aber dennoch einer der größten Klubs der ozeanischen Konföderation und hat bisher 13 Mal die OFC Champions League gewonnen.

Mit Torwarttrainer Jonas Hoffmann steckt übrigens auch ein bisserl deutsche DNA in Auckland City. Er freut sich bereits riesig auf das Duell mit den Münchnern. "Als Kind und Jugendlicher waren die Bayern der Dominator des deutschen Fußballs, jetzt auf Michael Rechner (Bayerns Torwarttrainer, d.Red.) und Manuel Neuer zu treffen, ist für mich natürlich unglaublich und surreal zugleich", sagte er im Interview mit "transfermarkt.de".

Boca Juniors

Spieltermin: 21. Juni, 3 Uhr

Austragungsort: Miami

Kaderwert: 79 Millionen Euro

Die Boca Juniors sind aus deutscher Sicht der großen Namen, die die Klub-WM ausmachen – weil man im Normalfall eben nicht gegen sie spielt. Der Ex-Klub von Argentiniens Fußball-Ikone Diego Maradona ist einer der größten und traditionsreichsten Vereine der Welt und hat die Klub-WM bereits drei Mal gewonnen. Vor allem die lautstarken, emotionalen Fans von Boca sind weit über die Landesgrenzen hinaus berüchtigt. In den vergangenen Jahren tat sich der Top-Klub aus Buenos Aires allerdings schwer. Die letzte Meisterschaft feierte man 2022, den letzten Pokalsieg gab es 2020.

Bekanntester Spieler im Boca-Kader ist sicher Kapitän Edinson Cavani. Der mittlerweile 38-Jährige war in seiner Blütezeit einer der gefährlichsten Stürmer der Welt und ging unter anderem für die SSC Neapel, Paris Saint-Germain und Manchester United auf Torejagd.

Kapitän Edinson Cavani ist der Star im Team der Boca Juniors. © imago / SOPA

Benfica Lissabon

Spieltermin: 24. Juni, 21 Uhr

Austragungsort: Charlotte

Kaderwert: 364 Millionen Euro

Zum Abschluss der Gruppenphase geht es für den FC Bayern gegen einen alten Bekannten: Benfica bittet zum Tanz der beiden – mit Blick auf die Mitgliederzahlen – größten Klubs der Welt. Im Laufe der Jahre sind sich beide Vereine regelmäßig in der Champions League über den Weg gelaufen, meist mit dem besseren Ende für die Bayern (zehn Siege und drei Remis in 13 Partien). Auch im letzten Duell im November setzten sich die Münchner durch (1:0).

Altmeister in Diensten von Benfica: Angel di Maria © IMAGO/Maciej Rogowski

Wie Boca durchläuft auch Benfica keine einfache Phase. Die Lissabonner sind einer der besten Ausbildungsvereine Europas und verkaufen regelmäßig Stars für teuer Geld. Die Abgänge konnten in den vergangenen Jahren allerdings nicht immer kompensiert werden, weshalb zuletzt auch der sportliche Erfolg ausblieb. In den vergangenen fünf Jahren holte man nur einen Meistertitel und keinen einzigen Pokalsieg.