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Klinsmanns größter Bayern-Zoff? Die Wahrheit hinter dem 5:0 bei Sporting

Akte Säbener: Der FC Bayern gewinnt das Achtelfinalhinspiel in der Champions League gegen Sporting Lissabon souverän mit 5:0. Doch die Mannschaft um Kapitän Mark van Bommel hat die Taktik selbst bestimmt.
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Legte mit seinen Teamkollegen die Taktik selbst fest: Bayerns damaliger Kapitän Mark van Bommel.
Legte mit seinen Teamkollegen die Taktik selbst fest: Bayerns damaliger Kapitän Mark van Bommel. © IMAGO

Es ist der 25. Februar 2009. Der FC Bayern um Trainer Jürgen Klinsmann gewinnt das Achtelfinalhinspiel in der Champions League mit 5:0 bei Sporting Lissabon. Trotzdem titelt die Abendzeitung zwei Tage später: "Klinsmann größte Niederlage?" Der Grund: Die AZ hat erfahren, dass die Mannschaft eigenständig die Taktik verändert.

Dieser AZ-Artikel sorgte im Februar 2009 an der Säbener Straße für Aufruhr.
Dieser AZ-Artikel sorgte im Februar 2009 an der Säbener Straße für Aufruhr. © AZ-Archiv

Kapitän dementiert AZ-Artikel in Pressemitteilung 

Unruhe bricht an der Säbener Straße aus. Wenig später gibt der Klub eine Pressemitteilung heraus, in der Kapitän Mark van Bommel erklärt, dass dies nicht der Wahrheit entspreche – zum Schutz von Klinsmann? Jetzt in die neue Folge reinhören. Auf Spotify und überall, wo es Podcasts gibt. 

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