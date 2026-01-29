Der Anti-Wiese glänzt: Urbig wächst beim FC Bayern über sich hinaus

Beim 2:1 des FC Bayern gegen die PSV Eindhoven ragen Jamal Musiala und Torhüter Jonas Urbig heraus. Das sind gute Nachrichten für Trainer Vincent Kompany: "Wichtiger Schritt."

Er ist immer ein bisschen schüchtern – und diesmal war er das besonders: Jonas Urbig, der Anti-Tim-Wiese (was keine schlechte Charaktereigenschaft ist), kam nach dem 2:1 des FC Bayern bei der PSV Eindhoven um die Ecke in die Interviewzone und hatte einen silbernen Pokal in der Hand. Mann des Spiels. Verdient. Machte das was mit dem 22-Jährigen?

Urbig hat sich in Sachen Sachlichkeit eine Menge von Neuer abgeschaut

"Eins nach dem anderen", sagte Urbig, angesprochen auf mögliche weitere Auszeichnungen dieser Art. In Sachen Sachlichkeit hat sich der Rheinländer eine Menge vom Gelsenkirchener Manuel Neuer abgeschaut. Und auch das soll nichts Negatives sein. Ein guter Torhüter des FC Bayern brilliert und schweigt. Sepp Maier, Jean-Marie Pfaff und Oliver Kahn sollten jetzt einfach mal weghören.

Urbig war beim Erfolg im eiskalten Philips Stadion der beste Akteur der Münchner. Mit mehreren Paraden sicherte er den 2:1-Sieg, wenige Tage nach seinem Patzer in der Bundesliga beim 1:2 gegen den FC Augsburg. Was besonders bemerkenswert war. "Ich wusste schon im Urlaub im Dezember, dass Jonas zwei Spiele in diesem Monat bekommt, das haben wir auch besprochen", sagte Trainer Vincent Kompany. "Nach der Niederlage gegen Augsburg war für mich klar, das ist ein Moment, in dem er einen wichtigen Schritt machen kann."

Sah einen guten Auftritt des FC Bayern: Trainer Vincent Kompany. © IMAGO

Dreesen mit Sonderlob für Urbig

Und das tat Urbig. "Lieber Jonas, Du hast sicher einen großen Prozentsatz an diesem Tor gehabt", schwärmte Vorstandschef Jan-Christian Dreesen auf dem Bankett. Auch Sportvorstand Max Eberl fand nach der Partie lobende Worte: "Top. Jetzt hat er nach all den Spielen bei der Flanke gegen Augsburg mal einen Fehler gemacht und spielt dann in Eindhoven, wo es definitiv nicht leicht ist, so ein Spiel. Das zeigt, dass er ein sehr guter Torwart und großer Charakter ist." Mit großem Potenzial.

Neuers Vertrag läuft im Sommer aus, womöglich wird Urbig zur neuen Saison die Nummer eins. Wobei nach AZ-Informationen noch keine Entscheidung gefallen ist – in jeder Hinsicht. Urbig: "Ich habe mit Michael Rechner (Bayern-Torwarttrainer, d. Red.) das Augsburg-Spiel besprochen, danach ist das für mich abgehakt. Das sind Momente, an die ich dann nicht mehr denke. Für mich geht jedes Spiel von vorne los, das Momentum von heute nehme ich aber gerne mit." Kompany lobte: "Wir haben große Unterstützung von Manu. Es passt einfach, wie die beiden sich unterstützen."

Jamal Musiala traf in Eindhoven für den FC Bayern. © IMAGO

Bankett des FC Bayern mit Garnelen, Rinderfilet und Sushi

Neben Urbig war Jamal Musiala der Mann des Abends. "Das war heute wirklich eine große Freude", sagte CEO Dreesen auf dem Bankett im schicken Mannschaftshotel außerhalb der Stadt. Danach startete der Verkehr am Mitternachtsbüffet mit Garnelen, Rinderfilet und Sushi, Harry Kane, der unzählige Autogramme für die Edel-Fans schrieb, legte den Edding kaum einmal aus der Hand.

"Für dich, Jamal, hat mich das heute wirklich gefreut nach deiner langen Verletzung", ergänzte Dreesen, nachdem Musiala knallhart und traumhaft nach schönem Doppelpass mit Lennart Karl das Führungstor (57. Minute) erzielt hatte: "Ich glaube, wir freuen uns alle für dich."

Kompany lässt nächste Einsätze von Urbig offen

Zweifellos. Auch Bundestrainer Julian Nagelsmann, der auf Musiala bei der WM im Sommer setzt. Als einen seiner wichtigsten Spieler überhaupt. Spannende Frage: Wäre Urbig nicht auch eine Option, wenn er weiter so hält und Neuer eine Rückkehr unter DFB-Coach Nagelsmann unspannend findet?

"Auf dieser Position haben wir einen unglaublichen Luxus", sagte Kompany. "Jetzt ist Manu wieder dran. Und wir entscheiden, wann die nächsten Momente für Jonas wieder kommen." Der Coach ergänzte: "Nach dem Spiel gegen Augsburg, was wir verloren hatten, war für mich klar, dass der Junge da wachsen kann."

In Eindhoven auf der Bank: Manuel Neuer. © IMAGO

"Ich nehme vielleicht das Momentum jetzt etwas mit"

Das tat Urbig. Überzeugend. "Ich nehme vielleicht das Momentum jetzt etwas mit, dass es gut geklappt hat, aber jedes Spiel fängt für mich wieder bei null an.“ Eine sehr gute Einstellung.