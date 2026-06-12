"Kimmich macht das super": Bayern-Star ist Taktik-Trendsetter bei der WM

Ex-Profi Jon Dahl Tomasson analysiert die WM-Spiele und die aktuellen Trends. Vor allem Bayern-Star und DFB-Kapitän Joshua Kimmich sticht mit seiner Spielweise hervor.

Ex-Profi Jon Dahl Tomasson hat in seiner Funktion als Taktik-Experte der FIFA Nationalmannschafts-Kapitän Joshua Kimmich als ein Paradebeispiel für einen modernen Außenverteidiger gelobt.

"Es gibt definitiv diesen Trend, der schon seit einiger Zeit zu beobachten ist und den wir auch bei der WM sehen könnten. Kimmich hat das in der Vergangenheit bereits sehr gut gemacht", sagte der 49-Jährige dem SID über vermehrt spielstarke Außenverteidiger wie Kimmich, die mit dem Ball auch ins Mittelfeld ziehen.

Auch Jürgen Klinsmann gehört der Experten-Gruppe an

Tomasson ist bei der WM in den USA, Mexiko und Kanada einer von insgesamt elf prominenten Experten in der "Technical Study Group" des Weltverbands. Der Gruppe gehören auch Jürgen Klinsmann und der ehemalige Dortmunder Otto Addo an. Sie ist damit beauftragt, zu allen 104 Spielen Analysen zu liefern.

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Unterstützung erfahren die ehemaligen Profis von einem großen Datenteam sowie modernsten Analysetools. Fans können sich über ihre Erkenntnisse auf der Webseite der FIFA informieren.

"Wenn man den Ball hat, gibt es auch eine Art, ihn zu verteidigen"

"Ich finde, Johan Cruyff hat es sehr treffend ausgedrückt. Er sagte, wenn man den Ball hat, gibt es auch eine Art, ihn zu verteidigen", erklärte Tomasson die Stärke Kimmichs mit Verweis auf Cruyff, der mit FC Barcelona bereits in den 90er-Jahren auf Ballbesitz setzte.

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Zusätzlich zu Analysen wird Tomasson und seinen Kollegen die Ehre zuteil, den besten Spieler des Turniers zu wählen. Die begehrte Auszeichnung war seit der Einführung 1978 in zehn von zwölf Endrunden mit einer Finalteilnahme verknüpft. Der ehemalige dänische Nationalspieler Tomasson zählt Spanien, Frankreich, Brasilien und Titelverteidiger Argentinien zum Favoritenkreis.