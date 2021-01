"Kicker": Neuer, Lewandowski und Kimmich in Weltklasse

In den "Kicker"-Ranglisten sind zum Ende der Bundesliga-Hinrunde drei Spieler des FC Bayern München in der Kategorie Weltklasse eingestuft worden. Insgesamt wurden fünf Profis mit diesem Prädikat ausgezeichnet. Neben Weltfußballer Robert Lewandowski vom Triple-Gewinner FC Bayern bei den Stürmern wurden auch seine Teamkollegen Manuel Neuer als bester Torhüter und Joshua Kimmich im defensiven Mittelfeld in die höchste Kategorie gewertet. Dazu erhielten auch Borussia Dortmunds Torjäger Erling Haaland und der Leipziger Außenverteidiger Angelino die beste Einstufung.

25. Januar 2021 - 12:31 Uhr | dpa

Robert Lewandowski wärmt sich auf. © Sven Hoppe/dpa/Archivbild