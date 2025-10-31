"Keine blöden Fouls!": Kompany vor Leverkusen-Kracher mit klarer Ansage an Bayern-Stars

Am Samstag trifft der FC Bayern in der Allianz Arena auf Bayer Leverkusen und deren Freistoß-Spezialist Alejandro Grimaldo. Damit dessen herausragende Schusstechnik am ruhenden Ball nicht zum Tragen kommt, richtet Trainer Vincent Kompany eine klare Ansage an seine Stars.

Obacht, liebe Bayern! Am Samstag ist der aktuell wohl beste Freistoß-Schütze Europas zu Gast in der Allianz Arena: Alejandro Grimaldo. Der 30-Jährige hat in der laufenden Saison bereits vier ruhende Bälle direkt im gegnerischen Tor untergebracht – ein herausragender Wert!

Am Samstagabend tritt der Spanier mit Bayer Leverkusen zum Topspiel in München an. Trainer Vincent Kompany ist sich der herausragenden Schusstechnik Grimaldos bewusst. Damit diese nicht zum Tragen kommt, richtet der Belgier eine klare Ansage an seine Spieler. "Die Wahrheit ist: einfach hoffen, dass keine blöden Fouls gemacht werden, keine Freistöße gegeben werden", sagte Kompany.

Kompany: Kein Foul-Verbot an die Bayern-Stars

Von einer konkreten Anweisung an seine Schützlinge, rund um den Strafraum in Zweikämpfen zurückzuziehen, sprach Kompany freilich nicht. Sollte Bayer dort dennoch mal einen Freistoß zugesprochen bekommen, dann müsse man bei Europameister Grimaldo eben auch hoffen, "dass er vielleicht keinen unglaublichen Freistoßtag hat und dass der Torwart uns in der Situation hilft. Mehr kannst du nicht machen." Routinier Manuel Neuer kehrt nach seiner Liga-Pause und der Sperre zuletzt im DFB-Pokal, als er von Jonas Urbig vertreten wurde, zurück ins Tor der Bayern.

Wenn Alejandro Grimaldo zum Freistoß antritt, wird es für den Gegner meist gefährlich. © Christian Charisius/dpa

Auch wenn Leverkusen vor dem Spieltag nur auf Tabellenrang fünf steht, sei das Duell "meiner Meinung nach ein absolutes Topspiel in der Bundesliga", unterstrich Kompany. Er erinnerte daran, dass die Rheinländer seit dem Trainerwechsel hin zu Kasper Hjulmand in der Meisterschaft nicht mehr verloren und 16 von 18 möglichen Punkten geholt haben. "Sie haben wieder Topform", meinte er.

Bayer Leverkusen hat großen Umbruch hinter sich

"Natürlich haben sie viel Talent verloren, aber auch Talent gekauft, das darf man nicht vergessen", sagte Kompany. Neben Coach Xabi Alonso hatten etwa Florian Wirtz, Granit Xhaka, Jeremie Frimpong und Jonathan Tah den Verein verlassen. Verteidiger Tah trifft nun im Bayern-Trikot erstmals auf sein Ex-Team.

Darüber hinaus verriet Bayern-Coach Kompany, dass es noch eine Extra-Motivation beim Rekordmeister gibt: "Diese Rivalität der letzten und vorletzten Saison lebt noch in unserer Gruppe." 2023/24 hatte Leverkusen den Serienchampion in der Bundesliga entthront - in der vorigen Spielzeit warf die Werkself das Team von Kompany im Achtelfinale aus dem DFB-Pokal.