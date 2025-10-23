Keine Blitz-Verlängerung: Kane spricht über Zeitpunkt für Gespräche mit dem FC Bayern

Harry Kane trifft auch gegen den FC Brügge. Nach der Partie spricht der Stürmer über den Zeitpunkt der Vertragsgespräche mit dem FC Bayern.

Nein, diesmal ging die "Man of the Match"-Trophäe nicht an Harry Kane. Sein 15 Jahre jüngerer Teamkollege Lennart Karl (17) staubte sie beim 4:0 gegen Brügge ab. Auch kein Hattrick-Ball sprang für ihn raus. Aber ganz ohne Bestmarke geht der Brite dieser Tage nicht nach Hause. Kane traf an jenem Abend zum achten Mal in Folge für den FC Bayern. Ob man es glaubt oder nicht: So eine Serie gelang der Tormaschine noch nie. Nicht mal im Trikot der Spurs. Congratulation, Harry.

Müller über Kane: "Er hat einfach eine brutale individuelle Klasse"

Kane befindet sich mit 32 Jahren in der Primetime seines Stürmerlebens. Er trifft und trifft und trifft. "Das ist aber keine Überraschung, weil er einfach eine brutale individuelle Klasse hat", meinte Thomas Müller jüngst im AZ-Interview: "Ich sage immer: Alles, was man kann, ist einfach. Dementsprechend wird sich das bei ihm mit den vielen Toren auch nicht ändern, solange er laufen kann."

Wobei man Kane mittlerweile nicht nur in der Box beim Tore schießen findet. Mal grätscht er in der eigenen Hälfte, mal ein Seitenwechsel über das halbe Feld. Kane ist Bayerns Mister Überall. Obwohl Ersatz-Stürmer Nicolas Jackson am Mittwochabend nicht in der Startelf stand, ließ er sich immer wieder fallen. Kane fühlt sich in seiner neuen, etwas defensiveren Rolle, sichtlich wohl.

Hat in Sachen Vertragsverlängerung vorgelegt: Bayern-Trainer Vincent Kompany. © IMAGO

Gespräche über Kane-Verlängerung sollen erst nächstes Jahr stattfinden

Gut für den FC Bayern. Oder? Bis 2027 läuft sein Vertrag an der Isar. Klar, dass ihn nicht nur die Fans in dieser Verfassung gerne noch länger in der Allianz Arena beim Kicken zuschauen wollen. Trotzdem: Zu einer Blitz-Verlängerung wie bei Trainer Vincent Kompany wird es nicht kommen. "Es wird Gespräche geben", sagte Kane in der Mixed-Zone, ließ dann aufhorchen: "Aber wahrscheinlich nicht in den nächsten Monaten."

Stattdessen "werden wir es vielleicht im neuen Jahr besprechen". Muss man sich also Sorgen um einen Abschied machen? Kane hat immerhin eine Klausel in seinem Vertrag, dass er, so er es bis 31. Januar ankündigt, kommenden Sommer für 65 Millionen gehen kann. Angst um einen Transfer muss man sich dennoch nicht machen. Der gebürtige Londoner und seine Familie fühlen sich in München wohl. Das betonte er in den letzten Wochen auch immer wieder öffentlich.

Mittlerweile nicht mehr nur vor dem Tor zu finden: Harry Kane. © IMAGO

Kane lobt Kompany: "Er macht es fantastisch"

Ein weiterer Pluspunkt für den Rekordmeister: Die Ausdehnung des Kontrakts mit Kompany bis 2029. "Es ist natürlich gut zu wissen, dass er so eine lange Vertragslaufzeit hat", so der Engländer, der sich für seinen Coach freute: "Er macht es seit seiner Ankunft fantastisch und hat es verdient." Kane mag die Spielweise und die Art, wie Kompany das Team zusammenhält.

"Wir werden nicht in Panik geraten", meinte Kane. Er will sich aktuell einfach auf das Sportliche fokussieren. Eigentlich klar bei so einer Bilanz.