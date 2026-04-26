"Kein Spiel für einen jungen Spieler": Kompany erklärt Startelfdebüt von Bayern-Leihe Ndiaye

Bara Ndiaye feiert gegen Mainz 05 sein Startelfdebüt für den FC Bayern. Sportdirektor Christoph Freund: "Er war nach 70 Minuten tot."

In der 77. Minute war der Arbeitstag für Bara Ndiaye vorbei. Trainer Vincent Kompany erlöste seinen Schützling. Schon in den Minuten zuvor hatte der Belgier ihn gefragt, ob er nicht rauswolle. Doch Ndiaye zeigte beide Daumen nach oben. Und das, obwohl er in Wahrheit völlig ausgepumpt war. "Er war dann auch tot", schilderte Sportdirektor Christoph Freund in der Mixed-Zone der MEWA Arena.

Freund: "Man muss die Geschichte von Bara kennen"

Kein Wunder: Ndiaye feierte beim verrückten 4:3-Sieg gegen Mainz 05 sein Startelfdebüt für den FC Bayern. 77 Minuten auf Profiniveau zu performen, das fordert von einem 18-Jährigen einiges ab. "Man muss die Geschichte von Bara kennen", sagte Freund über Ndiaye. Der offensive Mittelfeldspieler, den der Klub im Winter ausgeliehen hatte, hatte in den letzten sechs Monaten immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen.

"Er hat schon ewig nicht mehr in einer Fußballmannschaft begonnen", so der Österreicher: "Ich finde aber, dass er es wirklich gut gemacht hat." Ähnlich sah es Kompany, der zugab: "Das war kein Spiel für einen jungen Spieler." Die Robustheit der Mannschaft von Coach Urs Fischer war fies.

Ich wusste davor, dass das Spiel von der Körperlichkeit ein Test für einen jungen Spieler ist. Vincent Kompany

Kompany: "Spiel war von der Körperlichkeit ein Test für einen jungen Spieler"

"Ich wusste davor, dass das Spiel von der Körperlichkeit ein Test für einen jungen Spieler ist", sagte Bayerns Erfolgstrainer. Warum Kompany ihn trotzdem in die erste Elf beorderte? "Das sind die Momente, in denen du am meisten lernst." Auch deshalb nahm er ihn beim Pausenstand von 0:3 nicht runter, sondern ließ ihn weiterspielen, von den Mentalitätsmonstern um Michael Olise und Harry Kane lernen.

"Er hat null Verantwortung in so einem Spiel", erklärte Kompany: "Die erfahrenen Spieler müssen das über die Linie bringen." Mit anderen Worten: Ndiaye soll sich, wie auch Lennart Karl und die anderen Jungspunde, ohne Druck weiterentwickeln, das Selbstverständnis und die Übersicht, die ihm noch fehlen, gewinnen. Denn man traut dem Senegalesen durchaus zu, länger bei Bayern zu bleiben.

Gab sein Startelfdebüt für den FC Bayern: Bara Ndiaye. © IMAGO

Ndiaye entstammt der Jugendakademie Gambinos Stars

"Er ist ein sehr interessanter Junge mit einem super Charakter", lobte Freund: "Er ist eine interessante Option für die Zukunft." Wie die AZ bereits berichtete, ist es gut möglich, dass man den Youngster im Sommer verpflichtet, ihn anschließend eventuell nochmal verleiht. Immerhin haben die Bayern indirekt schon jetzt die Hand drauf. Denn Ndiaye entstammt der Jugendakademie Gambinos Stars in Gambia.

Die Fußballschule des ehemaligen Präsidenten der SpVgg Greuther Fürth, Helmut Hack, kooperiert mit Red & Gold Football, dem Multi-Club-Ownership-Modell des FC Bayern. Im Rahmen dessen absolvierte der 18-Jährige schon in den vergangenen Jahren mehrere Probetrainings bei der U19, den Amateuren und den Profis des Rekordmeisters. Im Januar folgte dann die fixe halbjährige Leihe.