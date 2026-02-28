Kaum Stimmung und Leere! Polizeieinsatz vor dem Gästeblock des FC Bayern

Wegen einer Auseinandersetzung vor dem Gästeblock ist ein Teil der Ultras des FC Bayern nicht im Block.

Die legendäre Südkurve brannte Sekunden vor Anpfiff. Die Ultras von Borussia Dortmund zündeten Sekunden vor dem Anpfiff Pyro, formten dazu den Giga-Schriftzug: "Heja BVB". Und die Ultras der Münchner? Der vordere Teil des Gästeblocks ist leer. Auch die üblichen Banner wurden nicht ausgerollt. Ebenfalls sind keine Fahnen da. Ob die Fans etwa im Stau stecken? Nein.

Auseinandersetzung zwischen Polizei und Bayern-Ultras

Wie die AZ aus Ultrakreisen erfuhr, gab es eine Auseinandersetzung mit der Polizei direkt hinter dem Block. Die Polizei soll wohl mit Schlagstöcken und Pfefferspray auf einen Teil des Ultras losgegangen sein. Es soll Verletzte geben. Mittlerweile hat sich die Situation beruhigt. Die Polizei Dortmund sagt auf AZ-Nachfrage, dass eine 29-köpfige Gruppe an Bayern-Fans versucht habe, sich mit gefälschten oder nicht regulären Tickets in den Gästeblock zu schleusen.

Diese Personen seien von den Beamten kontrolliert worden und hätten wohl das Stadion anschließend betreten dürfen. Jedoch entschieden sich die Fans außerhalb des Gästeblocks zu bleiben, boykottieren den Klassiker nun. Interessant: Als Jamal Musiala in der 30. Minute zum Aufwärmen ging, blickt er ratlos in den Gästeblock. Mit rudernden Armen ermunterte er die übrig gebliebenen Bayern-Fans mehr Stimmung zu machen.

+++ mehr Informationen in Kürze +++